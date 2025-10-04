Paradise Lost: kündigen die zweite Etappe der „Ascension Of Europe“-Tour für Februar und März 2026 an

Ikonen des melancholischen Doom- und Gothic-Metals, Paradise Lost, haben die zweite Etappe ihrer „Ascension of Europe“-Tour angekündigt und damit die ursprünglich ab dem 10. Oktober startende Tour um 21 neue Termine erweitert. Tickets sind ab heute, Freitag, dem 03.10.2025, ab 10 Uhr UK-Zeit / 11 Uhr MEZ über https://paradiselost.co.uk/tour-dates/ erhältlich.

Paradise Lost – Ascension Of Europe Part 2

06.02.2026 Leeuwarden – Neushoom

07.02.2026 Hamburg – Markethalle

08.02.2026 Aarhus – Voxhall

10.02.2026 Gothenburg – Pustervik

11.02.2026 Oslo – John Dee

13.02.2026 Karlstad – Nöjesfabriken

14.02.2026 Norrköping – Arbis

15.02.2026 Stockholm – Debaser

18.02.2026 Lahti – Finlandia-Klubi

19.02.2026 Tampere – Tavara-Asema

20.02.2026 Helsinki – Ääniwalli

21.02.2026 Tallinn – Helitehas

22.02.2026 Riga – Spelet

24.02.2026 Vilnius – Loftas

27.02.2026 Gdansk – B90

28.02.2026 Warsaw – Progresja

02.03.2026 Wroclaw – A2

03.03.2026 Berlin – Huxleys Neue Welt

04.03.2026 Leipzig – Felsenkeller

05.03.2026 Hannover – Capitol

06.03.2026 Zoetermeer – Poppodium Boerderij