Paradise Lost: kündigen die zweite Etappe der „Ascension Of Europe“-Tour für Februar und März 2026 an

Ikonen des melancholischen Doom- und Gothic-Metals, Paradise Lost, haben die zweite Etappe ihrer „Ascension of Europe“-Tour angekündigt und damit die ursprünglich ab dem 10. Oktober startende Tour um 21 neue Termine erweitert. Tickets sind ab heute, Freitag, dem 03.10.2025, ab 10 Uhr UK-Zeit / 11 Uhr MEZ über https://paradiselost.co.uk/tour-dates/ erhältlich.
Paradise Lost – Ascension Of Europe Part 2
06.02.2026 Leeuwarden – Neushoom
07.02.2026 Hamburg – Markethalle
08.02.2026 Aarhus – Voxhall
10.02.2026 Gothenburg – Pustervik
11.02.2026 Oslo – John Dee
13.02.2026 Karlstad – Nöjesfabriken
14.02.2026 Norrköping – Arbis
15.02.2026 Stockholm – Debaser
18.02.2026 Lahti – Finlandia-Klubi
19.02.2026 Tampere – Tavara-Asema
20.02.2026 Helsinki – Ääniwalli
21.02.2026 Tallinn – Helitehas
22.02.2026 Riga – Spelet
24.02.2026 Vilnius – Loftas
27.02.2026 Gdansk – B90
28.02.2026 Warsaw – Progresja
02.03.2026 Wroclaw – A2
03.03.2026 Berlin – Huxleys Neue Welt
04.03.2026 Leipzig – Felsenkeller
05.03.2026 Hannover – Capitol
06.03.2026 Zoetermeer – Poppodium Boerderij