Lost Society: kündigen europäische Tourdaten an

Lost Society freuen sich, eine Reihe von Terminen ihrer If The Sky Came Down Tour 2023 gegen Ende dieses Frühjahrs ankündigen zu können.

Nach ihrer erfolgreichen Tour mit Blind Channel im vergangenen Jahr bringen die vier Finnen ihr energiegeladenes Live-Set jetzt für ihre eigenen Headliner-Shows nach Europa und werden beweisen, dass sie unbestreitbar eine Kick-Ass-Live-Band sind!

Lost Societys neueste Scheibe, If The Sky Came Down, brachte der Band eine Nominierung für den finnischen Grammy (EMMA) als „Bestes Metal-Album 22“ ein.

Frontmann Samy Elbanna kommentiert:

„Nach der größten Finnland-Tour unserer Karriere freuen wir uns riesig, die ersten europäischen Headliner-Termine für die If The Sky Came Down-Tour anzukündigen!

Wir können es kaum erwarten, euch ein langes Set von Lost Society zu bringen und all unsere fantastischen Fans unterwegs zu sehen!

Schnappt euch sofort eure Tickets und macht euch bereit, mit uns Geschichte zu schreiben.“

Erlebt die Band live:

Jun01 Deutschland, Hamburg, Headcrash

Jun02 Deutschland, Bochum, Rockpalast

Jun03 Niederlande, Tilburg, Little Devil

Jun04 Deutschland, Weinheim, Cafè Central

Jun05 Schweiz, Zürich, Komplex Klub

Jun06 Deutschland, München, Backstage

Jun07 Tschechien, Prag, Modra Vopice

Jun08 Deutschland, Berlin, Privatclub

Lost Society Line-Up:

Samy Elbanna | Gesang, Gitarre

Arttu Lesonen | Gitarre

Mirko Lehtinen | Bass

Taz Fagerström | Schlagzeug

Lost Society

https://lostsocietyfinland.com

https://www.facebook.com/lostsocietyfinland/

https://www.instagram.com/lostsocietyfi/