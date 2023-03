Warbringer: veröffentlichen Musikvideo zu „Unraveling“

Pünktlich zum Start ihrer Europatournee mit Evil Invaders, Schizophrenia und Mason haben die Modern Thrash Metal-Frontmänner Warbringer ein brandneues Musikvideo zum Weapons Of Tomorrow-Brenner Unraveling veröffentlicht! Ihr könnt euch zu diesem actiongeladenen, düsteren neuen Video, das von Juan Rodriguez mit Roberto Maqueos gefilmt, produziert und geschnitten wurde, den Kopf zerbrechen.

Seht euch Warbringers neues Musikvideo zu Unraveling hier an:

Schlagzeuger Carlos Cruz sagt dazu:

„Road Warriors! Wir freuen uns, dieses neue Musikvideo zu Unraveling zu veröffentlichen, das das Chaos von euch Heavy Metal-Verrückten einfängt, die bei einer Warbringer-Show ausrasten! Vielen Dank an Juan und Roberto, dass sie sich wieder einmal dem Wahnsinn angeschlossen haben, um an einem weiteren Killer-Video mitzuwirken, und ein großes Dankeschön an euch alle, dass ihr mit uns gedroschen habt!

Die Anarchie geht in Übersee weiter auf unserer Ravaging Europe Tour 2023 mit Evil Invaders, Schizophrenia und Mason! Checkt die Termine, sagt es weiter und wir sehen uns im Circle Pit!“

Hier findet ihr dir vollständige Liste der laufenden Europa- und UK-Tourdaten:

Mit Weapons Of Tomorrow haben Warbringer nicht nur bewiesen, dass sie ihr Handwerk meisterhaft beherrschen, sondern auch ein ganzes Genre nach vorne gebracht – und den Thrash Metal in eine brandneue Ära befördert. Weapons Of Tomorrow baut auf ihren international gefeierten, blitzschnellen Attacken auf und zeigt einen aufgefrischten technischen Ansatz und einen verstärkten Fokus auf einen einzigartigen lyrischen und gesanglichen Stil. Das Album nimmt das Versprechen des Vorgängers Woe To The Vanquished auf und führt es fort, indem es Warbringer in ihrer absoluten Bestform präsentiert – und das seit über zehn Jahren.

Warbringer sind:

John Kevill – Gesang

Adam Carroll – Gitarre

Carlos Cruz – Schlagzeug

Chase Becker – Gitarre

Chase Bryant – Bass

Warbringer online:

https://www.facebook.com/Warbringermusic

https://www.instagram.com/warbringermusic/