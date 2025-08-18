Paradise Lost: veröffentlichen neues Gothic-Meisterwerk „Tyrants Serenade“

Paradise Lost haben ihre fesselnde dritte Single Tyrants Serenade veröffentlicht, ein über vierminütiges Goth-Metal-Meisterwerk, das als neues Highlight im gefeierten Katalog der Band gilt. Der herausragende Track ist auf ihrem mit Spannung erwarteten Album Ascension zu finden, das am 19. September über Nuclear Blast Records erscheint.

In einer der kühnsten Singles der Band bis heute vereinen Paradise Lost kraftvolle Riffs und schwebende Gitarrenmelodien mit kontrastierenden, hymnischen klaren und rauen Vocals. Der einprägsame neue Track wird von einem beeindruckenden Video begleitet, das von dem langjährigen Mitarbeiter Ash Pears (Host, Bloodbath, Katatonia) inszeniert wurde. Seht es euch hier an:

Um den Kontext des Songs zu erläutern, sagt Sänger Nick Holmes: „Observing the death of an individual, and subsequently, how the transition of seasons evokes fond memories. The God of Malevolence serves as an internal voice to dismantle those cherished memories and reintroduces the initial anguish of loss.“

Anlässlich des Album-Releases haben Paradise Lost außerdem eine Reihe von intimen Signierstunden und eine Plattenrelease-Show in Leeds, UK, angekündigt. Tickets sind jetzt erhältlich unter https://tix.to/Ascension

Sep 20 – Sheffield, UK @ Bear Tree (4PM BST) – Signing Session

Sep 21 – Birmingham, UK @ HMV (2PM BST) – Signing Session

Sep 22 – Leeds, UK @ Brudenell Social Club (7PM BST) – Record Release Show

Sep 24 – London, UK @ Rough Trade East (12PM BST) – Signing Session

