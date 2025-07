Paradise Lost: veröffentlichen neue Single „Serpent On The Cross“

Paradise Lost melden sich mit der Single Serpent On The Cross zurück und geben damit einen weiteren Vorgeschmack auf ihr 17. Studioalbum Ascension, das am 19. September via Nuclear Blast Records erscheint.

Frontmann Nick Holmes kommentiert den neuen Song wie folgt: „Das Kreuz steht für Stabilität, Wohlstand, Hoffnung und Glück. Die Schlange hingegen verkörpert Unruhe, Qual und eine übermächtige Traurigkeit, die im Schatten lauert und bereit ist, alles zu zerstören.“

Mit Serpent On The Cross beweisen Paradise Lost einmal mehr, warum sie seit Jahrzehnten zu den stilprägenden Größen der Szene zählen. Fans dürfen sich auf ein atmosphärisch dichtes und emotional intensives Album freuen. Ascension wird das erstes Studioalbum in fünf Jahren sein und damit der Nachfolger des gefeierten Obsidian (2020). Produziert wurde das Werk von Gitarrist Gregor Mackintosh, für Mix und Mastering zeichnete Lawrence Mackrory verantwortlich.

Das Cover von Ascension ziert das Gemälde The Court Of Death (1870–1902) des renommierten britischen Künstlers George Frederic Watts, das heute in der Tate Gallery in London hängt. Das Bild zeigt den Tod als thronenden Engel, flankiert von den Allegorien Stille und Geheimnis, die Sonnenaufgang und den Stern der Hoffnung bewachen. Ein Krieger legt sein Schwert nieder, ein Herzog seine Krone – ein Sinnbild dafür, dass weltlicher Status keinen Schutz bietet. Watts’ düstere, beinahe prophetische Vision sollen sich in den finsteren Klanglandschaften von Ascension widerspiegeln, in denen klagende Verse auf bedrohliche, unheilvolle Riffs treffen.

Ascension Tracklist:

1. Serpent On The Cross

2. Tyrants Serenade

3. Salvation

4. Silence Like The Grave

5. Lay A Wreath Upon The World

6. Diluvium

7. Savage Days

8. Sirens

9. Deceivers

10. The Precipice

Ascension Of Europe Tourdates: