Donots: kündigen Release-Tour zum „Schwert Aus Holz“ Album an

Ein Album ohne Tour – das ergibt doch wirklich überhaupt keinen Sinn! Das haben sich auch die Donots gedacht und kündigen eine kleine Rutsche Clubshows zu ihrem neuen Album Schwert Aus Holz an, das am 19.09.25 erscheint. Der Vorverkauf für die vier Konzerte im September ist ab sofort gestartet. Die erste Tour im April/Mai im Akustik-Setup war nach wenigen Wochen restlos ausverkauft.

Schwert Aus Holz ist keine herkömmliche Donots-Platte: Die 13 Songs kommen in einem akustischen Gewand daher, lassen die Live-Power der Band jedoch trotzdem nie vermissen. Elf Stücke sind gänzlich neue Arrangements von bekannten Songs der Band, mit Allein Zu Allein und Out In The Cold gibt es außerdem zwei ganz neue Songs zu hören. Der letztere ist der erste englische Song der Donots seit 13 Jahren.

Obendrein mischen illustre Gäste wie Campino und Kuddel von den Toten Hosen, Chuck Ragan, Shitney Beers & Frank Turner auf dem Album mit.

Bisher wurden die Songs Allein Zu Allein, Problem Kein Problem und Calling aus dem Album ausgekoppelt.

Donots – Schwert Aus Holz Tour 2025

21.09. Wiesbaden, Schlachthof

22.09. Ludwigsburg, Scala

23.09. Erlangen, Redoutensaal

25.09. Bremen, Schlachthof

