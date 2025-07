Awake The Dreamer: melden sich mit neuer Single „Save You“ zurück

Nach ihrem Comeback mit der Single Years Begin To Fade legt die Post-Metalcore-Formation Awake The Dreamer aus Stockholm jetzt mit Save You nach.

Mit Save You taucht die Band tief in Themen wie inneren Zwiespalt und Erlösung ein. Der Song besticht durch cineastischen Klanglandschaften, scharfe Riffs und der kraftvollen Stimme von Frontmann Max Andrén. Mit frischem Wind durch neue Mitglieder aus Bands wie Normandie, Aim For The Sunrise und Is It Tomorrow Yet wagt die Band den Schritt in bislang unerforschtes Terrain, ohne dabei ihre melodischen Wurzeln zu verlieren.

Awake The Dreamer online:

https://www.facebook.com/awakethedreamerofficial

https://www.instagram.com/awakethedreamer

https://awakethedreamer.se