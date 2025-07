Distaste: kündigen neues Album „Agoniepositur“ für den 24.10.2025 an

Mit Agoniepositur liefern die österreichischen Blastbeat-Extremisten Distaste ihr bisher härtestes Statement ab. 14 neue Tracks zwischen wütendem Grindcore, frostigem Black Metal und schwerem Death Metal – kompromisslos, direkt und gnadenlos auf den Punkt.

Diese 14 Songs reißen dein Hirn in blutige Fetzen, schreddern jede synaptische Verbindung bis aufs Mark. Die Blastbeats schlagen ein wie ein Messerstich in deinen Darm, entknoten ihn brutal und lassen dein Innerstes in einem wütenden Crescendo aus Schmerz und Ekstase explodieren. Ein musikalischer Albtraum, der dich zerreißt – schön morbid, messerscharf und gnadenlos.

Aufgenommen wurde das Album im DeepDeepPressure Studio, gemixt und gemastert von Lukas Haidinger, der dem Sound rohe Brutalität und messerscharfe Präzision verpasst hat. Das fleischig-düstere Cover stammt von Armin Schweiger (Todt & Deibel Ink, Linz) und trifft den Kern der Musik auf den Punkt.

Agoniepositur erscheint am 24.10.2025 als wunderschöne CD, LP und digital über FDA Records (Cargo). Die erste Single und der Vorverkaufsstart werden am 31.07.2025 gemeinsam mit euch gefeiert – haltet Augen und Ohren offen!

Distaste sind zurück – ehrlicher, wütender und zerstörerischer denn je.

Agoniepositur Tracklist:

1. Furunkelmann

2. Apex Oppressor

3. Last

4. Rosstaeuscherei

5. Kaligula 2.0

6. Endzweck Geschroepf

7. Hand Guck In Die Luft

8. Nestbeschmutzer

9. Der Thronraeuber

10. Gottes Geschenk An Die Menschheit

11. Das Rudeltier

12. Alpinist

13. Wind Von Asphalt

14. Agoniepositur