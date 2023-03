Thy Art Is Murder: veröffentlichen zweite Single „Until There Is No Longer“ aus der kommenden EP „The Aggression Sessions“

Nuclear Blast ist stolz, das 6-Song-Minialbum The Aggression Sessions mit Thy Art Is Murder, Fit For An Autopsy und Malevolence anzukündigen, das am 7. April digital und am 21. Juli 2023 auf CD + Vinyl über Nuclear Blast erhältlich sein wird.

Am 24. März veröffentlichten Thy Art Is Murder die zweite Single aus der EP mit dem Titel Until There Is No Longer. Schaut euch den Visualizer hier an:

Hört/streamt Until There Is No Longer hier: https://taim.bfan.link/until-there-is-no-longer

The Aggression Sessions hier vorbestellen und vormerken: https://bfan.link/the-aggression-sessions

Die Trackliste von The Aggression Sessions findet ihr in unserem Release-Kalender:

The Aggression Sessions ist der Nachfolger von The Depression Sessions aus dem Jahr 2016 und folgt demselben 6-Song-Mini-Album, bei dem jede Band eine Original-Single und einen Coversong beisteuert. Für diese Session covern Thy Art Is Murder Cannibal Corpse. Fit For An Autopsy covern At The Gates, während Malevolence einen Song der amerikanischen Sängerin Anastacia bearbeiten.

The Aggression Sessions kann hier vorgemerkt und vorbestellt werden: https://bfan.link/the-aggression-sessions

Thy Art Is Murder und Fit For An Autopsy geben die folgende gemeinsame Erklärung ab:

„Noch bevor wir die Arbeit an The Depressions Sessions abgeschlossen hatten, wussten wir, dass zwischen Thy Art Is Murder und Fit For An Autopsy eine lebenslange Freundschaft entstanden war, und dass wir eine weitere Variante des Projekts machen mussten. Das Konzept von The Aggression Sessions wurde fast unmittelbar nach der Fertigstellung der ersten Version geboren, aber es hat viele Jahre gedauert, bis wir endlich die Zeit gefunden haben, es inmitten der chaotischen Tournee- und Veröffentlichungspläne beider Bands aufzunehmen und zu veröffentlichen. Wir wollten dieses Mal zu einigen unserer Lieblingsinspirationen für das Schreiben und Aufführen von schwerer und aggressiver Musik zurückkehren, um den Ton des EP-Titels zu verdeutlichen. Wir hoffen, dass es allen gefällt!

In Runde zwei begrüßen wir Malevolence in unserer Reihe. Liebe Grüße an The Acacia Strain, und vielen Dank an sie, dass sie ein Teil dieser Reihe sind. Hört euch auch ihr neues Album an, das demnächst erscheint!

Die Zusammenarbeit mit Freunden und Kollegen und das Vermeiden von Konkurrenzdenken war schon immer der lohnendste Teil des Banddaseins, also wie immer vielen Dank für die Unterstützung und die Möglichkeit, diese Plattform zu haben. Wir sehen uns alle bald auf der Straße!“

Wilkie Robinson von Malevolence fügt hinzu: „Von New Jersey über Australien bis nach Sheffield! Es war ein absolutes Vergnügen, bei diesem großen internationalen Metal-Verbund dabei zu sein, und eine großartige Gelegenheit für uns, außerhalb der üblichen Erwartungen kreativ Spaß zu haben. Ein großes Lob an Eliran Kantor für das tolle Artwork und an Nuclear Blast, die alles möglich gemacht haben.“

Über Thy Art Is Murder

Thy Art Is Murder, einer der australischen Exportschlager, feiert gerade das 10-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Albums Hate. Die nächste Station ihrer Decade Of Hate-Welttournee ist Europa, wo sie die Bühne mit ihren Labelkollegen Fit For An Autopsy teilen werden.

Bestätigte Termine für die Decade Of Hate-Europatournee von Thy Art Is Murder mit Fit For An Autopsy sind:

4/06/2023 Germany Karlsruhe @ Substage

4/07/2023 Austria Vienna @ Impericon Festival *Sold Out*

4/08/2023 Germany Leipzig @ Impericon Festival

4/09/2023 Belgium Sint-Niklaas @ De Casino *Sold Out*

4/10/2023 UK London @ The Dome *Sold Out*

4/11/2023 UK London @ The Dome *Sold Out*

4/13/2023 France Nancy @ L’Autre Canal

4/14/2023 Switzerland Zurich @ Impericon Festival

4/15/2023 Germany Oberhausen @ Impericon Festival

4/16/2023 Germany München @ Impericon Festival *Sold Out*

Über Fit For An Autopsy

Die sechsköpfige Band Fit For An Autopsy aus New Jersey veröffentlichte im Januar 2022 ihr sechstes Album Oh What The Future Holds.

Seht euch das Musikvideo zu Far From Heaven hier an: https://youtu.be/OEicHBvqd2Y

Bestätigte Termine für Fit For An Autopsy mit The Acacia Strain, Primitive Man, und Full Of Hell sind:

3/24 Dallas TX – Amplified Live

3/25 Austin TX – Come and Take It Live *Sold Out*

3/26 Houston TX – Warehouse Live

3/28 Tampa FL – The Orpheum

3/29 Atlanta GA – Heaven at The Masquerade

3/30 Greensboro NC – Arizona Pete’s *Sold Out*

3/31 Baltimore MD – Baltimore Soundstage *Sold Out*

4/1 Worcester MA – The Palladium

Fit For An Autopsy sind:

Joseph Badolato | Gesang

Patrick Sheridan | Gitarre

Timothy Howley | Gitarre

Will Putney | Gitarre

Peter Blue Spinazola | Bass

Josean Orta Martinez | Schlagzeug