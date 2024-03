Alice Cooper: kündigt zusätzliche Tourdaten für Herbst 2024 an

Alice Cooper wird 2024 wieder auf Tour gehen. Nachdem er Ende letzten Jahres bereits die Termine für diesen Sommer bekanntgegeben hat, folgt nun die Ankündigung weiterer sechs Auftritte für Oktober dieses Jahres, mit dabei die unumstrittene Metal-Queen Doro!

Nach einem erfolgreichen und arbeitsreichen Jahr 2023, in dem er mit 67 Konzerten kreuz und quer durch Nordamerika reiste sowie sein aktuelles Album Road veröffentlichte, bringt er seine neue Bühnenshow nun endlich wieder nach Deutschland.

Cooper, der in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, ist in der Regel bis zu sechs Monate im Jahr unterwegs, um seine spektakuläre Bühnenshow alten und neuen Fans zu präsentieren, wobei er die Bühnenauftritte ebenso genießt wie das Publikum. Als Erfinder des Schock-Rocks überrascht Cooper mit seiner fulminanten Bühnenshow seine Fans immer wieder aufs Neue – wie in einem guten Horrorfilm.

Das Album Road, welches am 25. August 2023 über earMUSIC erschienen ist, wurde von Bob Ezrin produziert und mit seiner aktuellen Touring- Band geschrieben, komponiert und aufgenommen. Mit 12 neuen Rock’n’Roll-Songs und einem Cover von The Who, schließt es den Kreis zwischen seinen insgesamt 29 Studioalben und erfüllt alles, was man sich von einem klassischen Cooper-Album erhofft, und noch viel mehr. Dieses Mal sind seine langjährigen Bandkollegen – Ryan Roxie [Gitarre], Chuck Garric [Bass], Tommy Henriksen [Gitarre], Glen Sobel [Schlagzeug] und Nita Strauss [Gitarre] – mit von der Partie.

Kürzlich erschien außerdem Theatre Of Death – Live At Hammersmith 2009 erstmalig auf Vinyl über earMUSIC.

Alice Cooper – Too Close For Comfort

Special Guest: Doro

03.10. Stuttgart, Porsche-Arena

04.10. Lingen, Emsland Arena

06.10. Oberhausen, Rudolf Weber Arena

08.10. München, Olympiahalle

09.10. Berlin, Max-Schmeling-Halle

11.10. Leipzig, Arena

Der Vorverkauf für die Herbsttermine läuft seit Montag, 25. März, um 12 Uhr exklusiv über reservix.de, der offizielle Vorverkauf folgt am Mittwoch, 27. März über die bekannten Plattformen und Vorverkaufsstellen.

Außerdem bereits angekündigt sind die folgenden Termine:

12.06. Hamburg, Stadtpark

22.06. Northeim, Waldbühne

01.07. Nürnberg, Stadionpark

02.07. Dresden. Junge Garde

04.07. Butzbach, Schlosshof

06.07. Breisach, Pinot And Rock