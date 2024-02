Doro am 15.03.2024 im Hyde Park Osnabrück (Vorbericht)

Event: Conqueress – Forever Strong And Proud

Band: Doro

Vorband: Holy Mother

Ort: Hyde Park Osnabrück

Datum: 15.03.2024

Genre: Heavy Metal, Hardrock

Link: www.doromusic.de

Im Oktober 2023 erschien das neue Doro-Album Conqueress – Forever Strong And Proud und nun geht es für die Metal-Queen auf die zugehörige Tour. Sie startet am 01.03.2024 in Kaiserslautern zu den vorerst nur sechs Deutschlandauftritten, bevor es nach Houston und Columbia geht. Auch danach liest sich die Tourliste sehr abwechslungsreich: Belgien, Österreich, Schweiz, Finnland, Spanien, Norwegen, Schweden …, aber zwischendurch lockt es sie doch immer wieder in die Heimat zu einigen Events. Doro ist eins der fleißigsten Bienchen in meiner Facebook-Timeline und hält ihre Fans weltweit regelmäßig auf dem Laufenden, ob Album, Konzerte oder Charity. Mich begleitet sie seit frühester Jugend und ich freue mich sehr, dass ich mein Tourshirt aus den 90ern endlich mal wieder zum Bangen ausführen werde. Wer dabei sein möchte, sollte sich zeitnah um Tickets kümmern, denn einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.