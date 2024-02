Glowing Ember Festival Tour: stellt das Billing für Oberhausen vor

Vor einiger Zeit wurden die ersten Bands für die Glowing Ember Festival Tour 2024 bekannt gegeben. Am Samstag, den 23. März 2024, findet der Tourauftakt in Frankfurt / Main statt. V.E.R.S.U.S werden in der Mainmetropole zu Gast im Club Das Bett sein. Schlag auf Schlag geht es weiter. Am Samstag, dem 13. April 2024, gastiert diese einzigartige Festivaltour in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt im Oberhausener Club Helvete. Für das Erfurter Konzert im Club From Hell am 27.04.2024 stehen nun auch die Bands fest. Als Headliner sind die legendären Milking The Goatmachine dabei!

Them Ruins

Die Oberhausener Band Them Ruins wurde 2021 gegründet und reizt seitdem die Grenzen des Metal-Genres immer weiter aus. Ihre Songs zeichnen sich durch eine Mischung aus harten Gitarren, brutalen Growls, melodischem Clean-Gesang und eindringlichen Pianoparts aus. Dabei dürfen epischen Refrains nicht fehlen! Das Quintett lässt sich von unzähligen musikalischen Einflüssen inspirieren und kreiert daraus einen abwechslungsreichen und fesselnden, metallischen Sound.

Blossom Cult

Die Band Blossom Cult überzeugt mit zeitgemäßen Progressive Metal-Hymnen. Ihre ersten beiden EPS Closure (veröffentlicht 2020) und Prequel (veröffentlicht 2021) erhielten sehr guten Kritiken und die Band präsentierte die emotionalen Songs bei vielen Live-Shows. Aktuell arbeiten Blossom Cult an ihrem mit Spannung erwarteten Debütalbum!

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt. Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energiegeladenen Liveshow das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte: Sie bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang, treibende Drums und markante Gitarren-Soli.

Scaranade

Die Band Scaranade wurde 2021 in Oberhausen gegründet. Der Sound des Quintetts ist verwurzelt im klassischen, melodischen Heavy-Metal, wird geprägt von einer klaren männlichen Powerstimme und ergänzt durch moderne Metal-Elemente. Das Ergebnis sind Songs, die direkt ins Ohr gehen und zum Headbangen animieren.

A Bond Between

Die Band A Bond Between besteht seit 2021. Im Jahr 2022 hat das Quintett seine erste EP Of Light & Suffering in den Gernhart Studios von Martin Buchwalter (Produzent von Tankard, Destruction, etc.) aufgenommen. Die Band spielt groovigen Modern Metal, mit Death-, Thrash- und Hardcore-Elementen und wird damit die Bühne im Helvete zum Beben bringen!

Justify

Justify sind eine junge, talentierte Band, die durch Metal-Legenden wie Motörhead, Megadeth, Testament, AC/DC und Metallica geprägt worden sind. Der Sound des Quartetts ist eine Mischung aus Thrash Metal und Heavy Metal. Justify selbst beschreiben ihre Songs als „hart, schnell und ehrlich“ und wir sind sehr gespannt darauf.

Pravus

Pravus sind ein Kollektiv aus vier Musikern, die gemeinsam ein Alternative-Metal Projekt gegründet haben. Die atmosphärischen Songs des Quartetts sind geprägt durch Elemente aus dem Modern Metal, Alternative Rock und einer Spur Prog. Daraus erschaffen Pravus einen abwechslungsreichen, spannenden Soundkosmos.

Die Glowing Ember Festival Tour geht weiter. Für 2024 stehen insgesamt fünf Termine fest:

23.03.2024 Frankfurt / Main – Das Bett

13.04.2024 Oberhausen – Helvete

27.04.2024 Erfurt – Club From Hell

15.06.2024 Hamburg – Logo

20.07.2024 Nürnberg – Z-Bau

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Majesty, Macbeth, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer uvm.

