Die GLOWING EMBER FESTIVAL TOUR startet in der nächsten Woche in die zweite Runde. Am Freitag, dem 23.02.2018 steigt das Indoor Festival in Frankfurt im „BETT„, einen Tag später findet das Event in der „Zeche Carl“ in Essen statt.

Hier das Billing für die Show in Frankfurt „BETT“:

SQUEALER

[SOON]

BURIED IN SMOKE

SPY # ROW

TOY OF THE APE

Auch das Billing für die Essener Show in der „ZECHE CARL“ kann sich mehr als sehen lassen:

NITROGODS

THE VERY END

GREYDON FIELDS

[SOON]

+Special Guest

Die weiteren Termine der GLOWING EMBER FESTIVAL Tour:

02.03.2018 BERLIN Slaughterhouse

03.03.2018 LEIPZIG Halle

09.03.2018 ERFURT From Hell

23.03.2018 STUTTGART Club Zentral

24.03.2018 NÜRNBERG Z-Bau

07.04.2018 HAMBURG Knust

Auch bei diesen Events werden hochkarätige Acts am Start sein, die wir in den nächsten Tagen bekannt geben werden.

