Die Glowing Ember Festival Tour 2018 befindet sich auf der Zielgeraden. Die letzten drei Konzerte stehen an, dann verabschiedet sich dieses einmalige Event bis zum nächsten Jahr. Vorher wird jedoch mit Masterplan als Headliner in Hamburg ein ganz besonderes Highlight angekündigt. Die Band um den Ex-Helloween Gitarristen Roland Grapow wird das neue Album zum ersten Mal in Deutschland Live präsentieren.

Hier die aktuellen Termine:

Freitag, 23.03.2018

Stuttgart – Club Zentral

Sacred Steel

[Soon]

Endlevel

Einmal Mit Profis

Samstag, den 24.03.2018

Nürnberg – Z-Bau

Visionatica

Relfelcting Mind

[Soon]

So Far

Van Goth

Samstag, 07.04.2018

Hamburg – Knust

Masterplan

[Soon]

Blackdraft

2Nd Sight

Skythen

Die Glowing Ember Festival Tour 2018 Wird präsentiert von: NauntownMusic, Powermetal.de

