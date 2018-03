Jonathan Davis (Korn): Solo-Debütalbum Black Labyrinth am 25.05. & Album Teaser veröffentlicht

Jonathan Davis (Korn): Solo-Debütalbum Black Labyrinth am 25.05. & Album Teaser veröffentlicht

Mit seiner Band Korn feiert Jonathan Davis seit Jahren weltweit einen Erfolg nach dem anderen, u.a. der Gewinn von zwei Grammy-Awards, weltweit über 40 Millionen verkaufte Alben, bis zu mehrere Platin/Gold Auszeichungen – von den unzähligen ausverkauften Shows auf dem gesamten Globus ganz zu schweigen.

Nun kündigt er sein Solo-Debütalbum Black Labyrinth für den 25. Mai auf Sumerian Records/Warner an.



Das Musikvideo zur ersten Single What It Is liegt bereits bei über 2.5 Millionen Aufrufen.

Im Juni wird Jonathan Davis im Zuge seiner Europatour auch im deutschsprachigen Raum spielen. Neben den Rock Am Ring, Rock Im Park und Nova Rock Festivals wurde zudem eine exklusive Headline-Show in Hamburg bestätigt!

01.06.2018: Rock Am Ring

02.06.2018: Rock Im Park

04.06.2018: Hamburg – Gruenspan (exklusive Headline-Show)

15.06.2018: Wien (AT) – Nova Rock Festival

Kommentare

Kommentare