Doro: Tourdaten für 2024 & Termine mit Alice Cooper angekündigt

Die Metal-Queen ist sehr beschäftigt – keine Ruhe für die Bösen!

Nach dem großen Erfolg ihres letzten Albums Conqueress – Forever Strong and Proud, das im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde, ist Doro bereit, die Bühnen in ganz Europa zu erobern und ihre elektrisierende Performance alten und neuen Fans zu präsentieren.

Als besonderes Highlight wird Doro bei ausgewählten Terminen mit dem legendären Alice Cooper als Special Guest auftreten!

Erlebt Doro live bei diesen kommenden Terminen:

04.05. US Columbia – M3 Rock Festival 2024

17.05. US Milwaukee – Milwaukee Metal Fest 2024

26.05. DE Fulda – Kultur.Findet.Stadt

29.05. DE Fritzlar – Hessentag

13.06. ES Zamorra – Z-Live

20.06. BE Dessel – Graspop Metal Meeting

22.06. ES Cartagena – Rock Imperium

27.06. NO Oslo – Tons of Rock

05.07. DE Tuttlingen – Honberger Sommer

07.07. SE Knislinge – Time to Rock

12.07. CZ Vizovice – Masters of Rock 2024

26.07. DE Mosbach – Classic Rock Festival

28.07. DE Bremen – Seebühne

10.08. FI Helsinki – Hellsinki Metalfest

24.08. UK Newark – Stonedead Festival

31.08. DE Speyer – Halle 101

01.09. DE Braunschweig – Applaus Garten

14.09. NO Bergen – Full Metal Cruise

Special Guest bei Alice Cooper *

02.10. FR Paris – Zenith *

03.10. DE Stuttgart, – Porsche Arena *

04.10. DE Lingen – Emsland Arena *

06.10. DE Oberhausen – Rudolf Weber Arena *

08.10. DE München – Olympiahalle *

09. 10. DE Berlin – Max-Schmeling-Halle *

11.10. DE Leipzig – Arena *

12.10. AT Kapfenberg – Wildstyle

13.10. DE Lindau – Club Vaudevile

15.10. CH Pratteln – Z7

19.10. AT Linz – Wildstyle

26.10. AT Salzburg – Wildstyle

Conqueress – Forever Strong And Proud – Tour 2024

16.12. DE Hamburg – Große Freiheit 36

17.12. DE Oberhausen – Turbinenhalle

18.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

20.12. DE Stuttgart – LKA Longhorn

21.12. DE Markneukirchen – Musikhalle

22.12. DE München – Backstage Werk

Ticketlink: https://www.doromusic.de/updates.html

