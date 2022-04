Dvne: kündigen Livedates in Europa an

Die britische Progressive-Post-Metal-Band Dvne hat letztes Jahr ihr bahnbrechendes zweites Album Etemen Ænka veröffentlicht, das von Fans und Presse auf der ganzen Welt gefeiert wurde, unter anderem wurde es als „Anwärter für die beste Metal-Veröffentlichung des Jahres 2021“ vom deutschen Fuze-Magazin bezeichnet. Trotz der globalen Pandemie schafften es Dvne, zwei erfolgreiche Europatourneen zu spielen, und jetzt gibt es endlich weitere Livedates zu verkünden!

Dvne On Tour 2022

01.05. London, Desertfest (Roundhouse)

25.05. Karlsruhe, Dudefest

27.05. Berlin, Desertfest

28.05. Jena, Kuba Open Air

29.05. Krakow, Zascianek*

30.05. Vienna, Arena*

01.06. Dusseldorf, Pitcher

02.06. Bielefeld, Forum*

03.06. Rotterdam, Grounds*

06.06. Amsterdam, Melkweg*

07.06. Dortmund, Junkyard

08.06. Hamburg, Knust*

09.06. Dresden, Beatpol*

10.06. Munich, Sounds of Liberation Fest

11.06. Kassel, Goldgrube*

(*w/ Villagers Of Ioannia City)

w/ High On Fire

22.06. Nottingham, Rescue Rooms

23.06. Leeds, Brudenell

24.06. London, The Garage

25.06. Brighton, Chalk

26.06. Bristol, The Fleece

Hier findet ihr weitere Infos zum Album Etemen Ænka: