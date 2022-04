Tank – Filth Hounds Of Hades (Re-Release)

Artist: Tank

Herkunft: London, England

Album: Filth Hounds Of Hades

Genre: Heavy Metal

Spiellänge: 38:25 Minuten

Release: 16.03.1982 (Original), 06.05.2022 (Re-Release)

Label: High Roller Records

Link: www.hrrecords.de

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Algy Ward

Gitarre – Peter Brabbs

Schlagzeug – Mark Brabbs

Tracklist:

Shellshock Struck By Lightning Run Like Hell Blood, Guts & Beer W.D.A.MO Turn Your Head Around Heavy Artillery Who Needs Love Songs Filth Hounds Of Hades (He Fell In Love With A) Stormtrooper

Und schon wieder ein Re-Release! Dieses Mal ist es das Debütalbum Filth Hounds Of Hades, der NWoBHM-Helden Tank. Original 1982 erschienen, hat das Album bereits 40 Jahre auf dem Buckel – das sollte man kaum glauben, denn Filth Hounds Of Hades klingt immer noch sehr erfrischend.

Nachdem das Album bereits im letzten Jahr in den USA über Cleopatra Records wieder veröffentlicht wurde, nun also ab dem 06.05.2022 bei uns in Deutschland und in Europa über das Label High Roller Records ebenfalls erneut am Start.

Erhältlich sein wird Filth Hounds Of Hades dort als CD und in einer Auflage von insgesamt 1500 Einheiten auf Vinyl, die sich folgendermaßen aufteilen: black (500 Stück), orange/ grey bi-color (500 Stück), bone/ red splatter (300 Stück) und red/ blue mixed with white & orange multi splatter vinyl (200 Stück). Der Vinylauflage wird eine 10‘‘ Vinyl mit Bonustracks (ebenfalls in verschiedenen Farben) beiliegen.

Wie gesagt ist Filth Hounds Of Hades das Debüt von Tank, welche sich 1980 in der Besetzung Peter Brabbs (Gitarre), Mark Brabbs (Schlagzeug) und Sänger/Bassist Algy Ward gründeten und in diesem Line-Up 1982 zwei Alben herausbrachten. Danach waren die Brüder Brabbs schnell Geschichte, beim 1983er-Album This Means War waren sie noch beteiligt. Danach gab es im wahrsten Sinne des Wortes War. Es gab eine Menge an Splits und wechselnde Line-Ups und sogar seit 2007 zwei Bands, die unter dem Namen Tank formierten. Auf der einen Seite Algy Ward’s Tank und auf der anderen Seite Mick Tucker/Cliff Evans Tank. Diese Geschichte dürfte jedoch hinreichend bekannt sein.

Motörhead-Gitarrist Fast Eddie Clarke produzierte das Debüt, denn er lernte die Band als Support auf der Motörhead Tour 1981 kennen. Musikalisch ist Filth Hounds Of Hades tatsächlich auch etwas von Motörhead beeinflusst.

Das Album ist seiner Zeit geschuldet, wirkt ein wenig roh, schroff und hat eine ähnliche Mischung aus Intensität und Geschwindigkeit, wie Motörhead-Aufnahmen. Das Debüt ist aus meiner Sicht eines der besten Tank Alben, denn der ewige Line-Up Wechsel hat seine Spuren bei den Nachfolgern doch hinterlassen.

Dieses Album dürfte wohl in jeder vernünftigen Achtziger-Sammlung sowieso stehen. Bei dieser Ausgabe dürften am ehesten die Vinylsammler angesprochen sein, die sich noch eine weitere Version zu den bereits in der Sammlung befindlichen Platten hinzustellen möchten. Ich denke, da gibt es (aus eigener Erfahrung) genügend Interessenten.