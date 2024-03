Assassin – The Upcoming Terror (Re-Release)

Artist: Assassin

Herkunft: Düsseldorf, Deutschland

Album: The Upcoming Terror (Re-Release)

Genre: Thrash Metal

Spiellänge: 37:16 Minuten

Release: 1987 (Original), 26.04.2024 (Re-Release)

Label: Steamhammer (Original), High Roller Records (Re-Release)

Link: https://www.facebook.com/ragingrob1

Bandmitglieder:

Gesang – Robert Gonnella

Gitarre – Jürgen “Scholli” Scholz

Gitarre – Dinko Vekić

Bass – Markus “Lulle” Ludwig

Schlagzeug – Andreas “Psycho” Süther

Tracklist:

Forbidden Reality Nemesis Fight (To Stop the Tyranny) The Last Man Assassin Holy Terror Bullets Speed Of Light

Das deutsche Label High Roller Records ist so etwas wie das Gütesiegel, wenn es um Wiederveröffentlichungen von „verschollenen“ Klassikern geht. In diesem Falle geht es um das Debüt der Düsseldorfer Thrasher Assassin. 1987 veröffentlichen Assassin ihr Debütalbum The Upcoming Terror in der Besetzung Robert Gonnella (Gesang), Jürgen “Scholli” Scholz (Gitarre), Dinko Vekić (Gitarre), Markus “Lulle” Ludwig (Bass) und Andreas “Psycho” Süther (Schlagzeug) über das Label Steamhammer, die das Album 2011 auch ein zweites Mal (mit Bonusmaterial) als Doppelvinyl veröffentlichten.

Nun hat sich das Label High Roller Records erneut an ein Re-Release dieses Albums und des Nachfolgers Interstellar Experience begeben. Für das Mastering konnte „Mastertausendsassa“ Patrick W. Engel von Temple Of Disharmony gewonnen werden. Ab dem 26.04.2024 wird The Upcoming Terror in Originallänge und Original Artwork als Kassette, CD und in den Vinylversionen Black, Splatter (200 Stück) und Silver (400 Stück) verfügbar sein. Die Vinyls enthalten ein Lyric-Sheet und ein Poster.

The Upcoming Terror gilt unter den Fans als teutonische Undergroundperle. Die Band kann auf diesem Album mit typisch rauem und ungeschliffenem Thrash Metal der Achtziger überzeugen. Mit solch einem Über-Album wie Ultra-Violence der Bay Area Thrasher Death Angel, welches aus dem gleichen Jahr ist, kann man das Debüt von Assassin natürlich überhaupt nicht vergleichen. Den Thrash-begeisterten Metalfans dürfte das Album bekannt und Pflicht sein. Es gehört eigentlich in jede gut sortierte Thrash Metal Sammlung. Wer es noch nicht hat, sollte beim Angebot von High Roller Records nun zugreifen. Die-Hard-Fans werden sich natürlich mindestens eine Vinylversion (zusätzlich) ins Plattenregal stellen.

Assassin lösten sich bereits 1989 auf. Diese Entscheidung war auf ein Ereignis zurückzuführen, bei dem die Ausrüstung der Band (Instrumente und andere Gegenstände) gestohlen wurde. Da sie kein Geld hatten, um neue Ausrüstung zu kaufen, beschlossen die Mitglieder, die Band aufzulösen. Seit 2002 gibt es die Band Assassin wieder. Aber das ist eine andere Geschichte …