Pet Needs: haben neues Video zu „Trip“ veröffentlicht

Mit einem UK Top-20-Album im Rücke sind Pet Needs mit der euphorischen neuen Single Trip zurück.

„Here we go now, another trip around theworld for us, dreaming of the day when we can do the same, but in a bigger bus…” träumt Frontmann Johnny Marriott auf Trip laut vor sich hin. Voller großer Riffs, Hooks und noch größerer Sehnsüchte ist die neueste Single der Punk-Rock-Band aus Essex. Der Song erinnert an ihre Tage als Support von Frank Turner & The Sleeping Souls auf der 50 States In 50 Days Tour durch Amerika. Trip fängt das ganze Chaos und Gemetzel dieser schlaflosen Nächte ein, Trip ist eine Hommage an diese unvergessliche Zeit und das unschlagbare Hochgefühl des Tourens.

Johnny erinnert sich:

„Auf Frank Turners 50 States in 50 Days-Tour, als wir uns mit durchschnittlich vier Stunden Schlaf pro Nacht in einem Splitter-Van abrackerten, träumten wir davon, eines Tages eine ähnliche Tour in einem Tourbus zu machen. Dann erinnerten wir uns daran, dass wir auf Tour in Amerika waren.- etwas, wovon wir schon seit Jahren geträumt hatten. Es geht darum, sich daran zu erinnern, die Gegenwart zu schätzen und sein Leben nicht mit dem zu vergeuden, was man nicht hat.“