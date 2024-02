Pet Needs: haben ihr neues Album „Intermittent Fast Living“ veröffentlicht

Das neue Album Intermittent Fast Living, ihr drittes Studioalbum in ebenso vielen Jahren, ist inspiriert von dem unerbittlichen, atemlosen Leben, das Pet Needs in letzter Zeit geführt haben.

Gegründet von den Brüdern Johnny (Gesang) und George (Gitarre) Marriott als bescheidene 2-Mann-Band, zu der sich vor einigen Jahren Jack (Schlagzeug) und Ryan (Bass) gesellten, ist die Karriere von Pet Needs seit der Veröffentlichung ihres gefeierten Debüts Fractured Party Music im Jahr 2021 steil nach oben geschnellt. Die vier Jungs aus Essex wurden unter Vertrag genommen, spielten ausverkaufte Shows, bekamen begeisterte Kritiken von ihren Fans und gingen auf ausgedehnte Welttournee mit Größen wie Frank Turner, The Hives, The Lottery Winners und Skinny Lister – die Nachfrage nach den vier Jungs aus Essex ist in der Stratosphäre angekommen.

Aber der Rock’n’Roll-Lebensstil, von dem die meisten Kids nur träumen können, während sie versuchen, ein geregeltes Familienleben zu Hause unter einen Hut zu bringen, ist nicht ohne Herausforderungen. Und durch das ständige Hin und Her, das Frontmann Johnny als „einen traumähnlichen Tornado“ beschreibt, sind sie zwischen einem Leben auf der Überholspur und „der Sicherheit und Stille“ des Zusammenseins mit den Menschen, die sie lieben, hin und her gerissen. Johnny erklärt, dass sie das Chaos ihres zwiespältigen Lebens in ihr neuestes Werk einfließen lassen:

„In den letzten 18 Monaten wurden wir von festen Jobs und Auftritten in unseren kleinstädtischen Kneipen zu Welttourneen mit einer Million Meilen pro Stunde katapultiert. Das Leben, an das wir uns gewöhnt hatten, wird ständig hinter uns geworfen, bis es in der Ferne in unserem Rückspiegel verschwindet.

Wir donnern vorwärts, von Show zu Show, von Abenteuer zu Abenteuer, bis [das normale Leben] als ein Fleck am Horizont zurückkehrt, wie eine Oase in der Wüste. Dann sind wir plötzlich wieder zu Hause. Ich sitze zufrieden auf dem Sofa mit einem Bier, meiner Frau und unserem neuen kleinen Welpen und frage mich, was zum Teufel in den letzten drei Monaten passiert ist.“

Die Songs von Intermittent Fast Living nahmen schnell Gestalt an, von den nackten Knochen, die sie in der Heiligkeit ihres Ersatzschlafzimmers ausgekratzt hatten, bis hin zu den vollmundigen und wilden endgültigen Schnitten, die zu ihrem dritten Werk passen. Pet Needs meldeten sich in den Vada Studios bei Produzent und Tontechniker George Perks (Enter Shikari, You Me At Six, Mogwai, Skindred) an und begannen dort „die kreativsten zwei Wochen ihres Lebens“.

„All diese Songs entstanden auf einer abgenutzten Akustikgitarre in meinem Gästezimmer“, sagt Johnny. „Ich habe sie dann zu meinem Bruder und Mitstreiter George gebracht, und gemeinsam haben wir sie von Ideen zu voll arrangierten, vollwertigen Songs weiterentwickelt. Mit der Band verwandeln wir embryonale Ideen in große Songs mit unglaublichen Arrangements von Schlagzeug, Bass, Gitarren und mehr.“

Wie der unerwartete Schnappschuss, der am Ende einer Fahrt im Vergnügungspark zum Verkauf steht, ist Intermittent Fast Living das lebendige Porträt einer Band, die auf der Achterbahn des Rock’n’Roll-Lebens hoch hinaus will und nur für den Bruchteil einer Sekunde anhält, um den Moment festzuhalten. Das Album ist ein Adrenalinrausch und ein Tornado der Emotionen und wurde gestern (via Xtra Mile Recordings) veröffentlicht.

Die Ankündigung des Albums folgt auf die Veröffentlichung der Leadsingle Separation Anxiety, ein feuriges, punkiges Angebot, das sich als eine verzerrte Interpretation des traditionellen Liebeslieds entfaltet. Mit halsbrecherischen Instrumenten und rasanten Riffs, die den Gesang mit unkonventionellen Erklärungen einer unsterblichen Hingabe verzieren, fängt es Pet Needs‘ spaßorientierte und frenetische Herangehensweise an das Musikmachen ein, aber auch ihr Talent, die tieferen Überlegungen des Lebens in den Mix einzubringen

Wie Frontmann Johnny über die Single sagt:

„Separation Anxiety ist ein unkonventionelles, umgedrehtes Liebeslied über meine Frau Lorna. Wir sind seit fast 15 Jahren zusammen und waren bis letztes Jahr nie länger als zwei Wochen getrennt. Ich weiß, dass Lorna bei allem, was zu aufrichtig ist, absolut zusammenzucken würde, also ist der Schrei, dass ich sie mehr liebe als alle anderen, eher ihr Stil!“

Pet Needs werden im November und Dezember eine Reihe von Headline-Shows im Vereinigten Königreich spielen und das Jahr mit einer großen Heimkehr-Show im Sub Zero in Colchester abschließen, was ihr bisher größtes Headline-Konzert sein wird (mit ganz besonderer Unterstützung von The Lottery Winners). Hier könnt ihr sie sehen, solange ihr noch könnt:

29.05. Köln, Blue Shell

30.05. Hamburg, Nochtwache

31.05. Berlin, Cassiopeia

