Kid Kapichi: veröffentlichen epische neue Single/Video „Zombie Nation“ mit der Madness-Legende Suggs

Vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums There Goes the Neighbourhood (erscheint am 15. März bei Spinefarm Records) hat die Beat-Punk-Sensation Kid Kapichi mit ihrer neuen Single Zombie Nation eine weitere Hymne veröffentlicht. Was im Studio als Ode an die Specials-Legende Terry Hall anlässlich seines traurigen Ablebens begann, entwickelte sich zu einer Hymne im 2-Tone-Stil für eine entrechtete Generation. Es gab nur eine Person, auf die sie als Gastauftritt hoffen konnten, und das war Suggs.

“We always felt that those 2-tone albums were as relevant today as they were when they were written so we just ran with that vibe talking about post-Brexit Britain”, sagt Sänger/Gitarrist Jack Wilson. ”Once we managed to get Suggs to join, it just got sent into another dimension. What an honour it is to work with an icon like him!”

Als Suggs den Track hörte, war er begeistert, dabei zu sein. “I ‚ad a right old bubble with the Kid Kapichi boys recording this ditty and video. All dressed as zombies and messing around. Total madness. Give it a listen!“

Seht euch das Video zu Zombie Nation hier an:

Das Video wurde in der Heimatstadt der Band, Hastings, gedreht und zeigt eine Zombie-Apokalypse im Stil von Shaun Of The Dead, in der Suggs (wie auch alle anderen) einer Zombie-Invasion erliegt. “One of the most mental videos we’ve ever filmed”, sagt Jack. “Hastings fully became a post-apocalyptic hellscape for the day. More than usual anyway. The team who worked on it went above and beyond and have created something we’ll be proud of even once we’re six feet deep, until we come back again.”

Das neue Album There Goes The Neighbourhood von Kid Kapichi wird am 15. März 2024 auf Spinefarm Records erscheinen. Es ist ihr drittes Album in ebenso vielen Jahren, eine Absichtserklärung von einer der am härtesten arbeitenden Bands Großbritanniens – einer Band, die eine Botschaft der Dringlichkeit predigt. Es ist eine Platte, die das tut, was Kid Kapichi am besten können – eine echte Verbindung im Hier und Jetzt herstellen, die die Skala von Liebe, Verlust und was es bedeutet, im heutigen Großbritannien zu leben, durchläuft.

“I know it’s a cliche, but this really is our best work ever. We put everything into this record, but actively decided not to stray too far from the path of ‘Here’s What You Could Have Won’, as we felt there was still more ground to be covered and honed on that vibe,” sagt Jack. “Lyrically and musically, it’s more concise, meaningful and deliberate, which ties everything together really well; it feels like a collection of songs from the same family.”

Tracklisting – There Goes The Neighbourhood:

1. Artillery

2. Let’s Get To Work

3. Tamagotchi

4. Can EU Hear Me?

5. Get Down

6. 999

7. Subaru

8. Zombie Nation (Featuring Suggs)

9. Angeline

10. Oliver Twist

11. Jimi

Vorverkauf There Goes The Neighbourhood: https://kidkapichi.lnk.to/TGTN

Kid Kapichi werden 2024 auf UK- und Europatournee auf Tour gehen, um die Veröffentlichung von There Goes The Neighbourhood zu feiern. Erlebt ihre unglaubliche Liveshow an einem der folgenden Veranstaltungsorte – die Tickets sind schnell ausverkauft!

März

28.03.2024 – (UK) Brighton, Concorde 2 – SOLD OUT

29.03.2024 – (UK) Brighton, Concorde 2

30.03.2024 – (UK) Bristol, SWX

April

01.04.2024 – (UK) Oxford, O2 Academy

02.04.2024 – (UK) Norwich, The Waterfront

04.04.2024 – (UK) Newcastle, Newcastle University

05.04.2024 – (UK) Glasgow, The Garage

06.04.2024 – (UK) Manchester, New Century Hall

08.04.2024 – (UK) Leeds, Leeds Metropolitan University

09.04.2024 – (UK) Sheffield, Foundry

10.04.2024 – (UK) Birmingham, O2 Academy

12.04.2024 – (UK) London, O2 Forum Kentish Town

17.04.2024 – (BE) Brüssel, Ancienne Belgique

18.04.2024 – (NL) Nijmegen, Doomroosje

19.04.2024 – (NL) Amsterdam, Melkweg 2

20.04.2024 – (FR) Paris, La Maroquinerie

22.04.2024 – (DE) Köln, Luxor

23.04.2024 – (DE) Hamburg, Knust

24.04.2024 – (DE) Berlin, Hole44

26.04.2024 – (PL) Warschau, Klub Hybrydy

27.04.2024 – (CZ) Prag, Futurum

Tickets für die UK/EU-Tournee gibt es hier zu kaufen: https://www.kidkapichi.com/live

Nachdem sie sich mit ihrem Debüt This Time Next Year (2021) und dem ausgelassenen Nachfolger Here’s What You Could Have Won (2022) eine begeisterte Anhängerschaft erspielt hatten, kehrten Kid Kapichi in diesem Jahr mit einer weiteren Reihe von Instant-Hits zurück: Let’s Get To Work, Tamagotchi und 999, die in die Fußstapfen der vorherigen Hymnen, New England, I. N.V.U, Smash The Gaff, Rob The Supermarket und 5 Days On (2 Days Off) und festigen damit ihre Position als eine der aufregendsten Bands Großbritanniens.

Die Reise von Kid Kapichi von ihren Wurzeln in Hastings bis hin zu internationalem Ruhm war mehr als außergewöhnlich. Mit ihrem Sound, der die Dringlichkeit des Punk mit sozialkritischen und augenzwinkernden Texten verbindet, hat sich die Band einen einzigartigen Platz in der Musikszene geschaffen.

Kid Kapichi sind eine Band für das Volk und wollen euch helfen, gleichermaßen zu feiern und zu protestieren.

Kid Kapichi sind:

Jack Wilson – Gitarren, Gesang

Ben Beetham – Gitarren, Gesang

Eddie Lewis – Bass

George Macdonald – Schlagzeug

