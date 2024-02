Galvornhathol: veröffentlicht das Video zu „Pleiades“ von der kommenden EP „H-Alpha“

Das deutsche Lo-Fi-Astro-Metal-Projekt Galvornhathol gibt den Fans mit dem Video zu Pleiades, der zweiten Single der kommenden EP H-Alpha, die am 21. Februar erscheint, einen weiteren Vorgeschmack auf seinen einzigartigen Lo-Fi-Ansatz zum Metal.

Das Video zeigt Galvornhathols Bewunderung für den Kosmos mit jenseitigen Bildern und leuchtenden Farben. Das Lied beginnt mit einem Auszug aus einer der vielen Übersetzungen/Interpretationen des Gedichts Plejaden der griechischen Dichterin Sappho. Der Text von Pleiades vereint sowohl antike als auch moderne Perspektiven des Kosmos, indem er die archaischen Götter, die den Himmel regieren, sowie die heutigen wissenschaftlichen Erklärungen für die Naturphänomene des Universums erwähnt.

H-Alpha ist reich an eingängigen Melodien und fängt gleichzeitig Galvornhathols einzigartige Lo-Fi-Atmosphäre ein, die es schafft, zum unheiligen Sprössling von Melodic Death Metal und rohem Black Metal zu werden.

Der spirituelle Nachfolger seiner älteren Brüder I und II, H-Alpha, ist nicht der dritte Teil einer geplanten Trilogie, sondern ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Die erste musikalische Reise, die auf eine höhere Ebene führt, nachdem II die Seele über die Bäume und Weiden erhob, die das Debüt I lobte. Dieses Mal reisen wir zu den Sternen, den Nebeln und den Lichtspektren, die unsere Augen, wie so vieles um uns herum, nicht sehen können. Dies ist jedoch keineswegs ein wissenschaftlicher Exkurs, sondern lediglich eine bescheidene Gedichtsammlung, die versucht, die Metaphern des Lebens mit denen des Weltraums zu verknüpfen. Neugier macht uns menschlich. Die Erkundung ist das, was uns voranbringt. Und es sind die Dinge, die das bloße Auge nicht sieht, die so leicht verloren gehen, obwohl sie die zerbrechlichen Fasern tragen, aus denen unser Leben besteht. H-Alpha ist die erste Spektrallinie der Balmer-Serie mit einer Wellenlänge von 656,281 nm (in Luft) und mit bloßem Auge immer noch nicht sichtbar. Seine Emission kann von Nebeln aus beobachtet und möglicherweise mit einem speziellen Filter sichtbar gemacht werden. Wie so oft im Leben ist es die schwierigste und lohnendste Erfahrung, die volle Meile zu gehen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen.

H-Alpha Tracklist:

1. The Great Attractor

2. Virga

3. Novae

4. Pleiades

Galvornhathol (eine naturbezogene Wortmischung aus Tolkiens „Sindarin“-Sprache) wurde Anfang der 2000er Jahre gegründet und veröffentlichte etwa 2019 die erste öffentliche Veröffentlichung. Ziel ist es, den Hörer auf eine Reise durch das Selbst, unseren Planeten und weit darüber hinaus mitzunehmen. Von Aufnahme zu Aufnahme einen fokussierten Sound entwickeln und gleichzeitig einen handgemachten, rauen Produktionsansatz beibehalten. Wandern durch verschwommene, atmosphärische Wände aus Delay und knurrenden Gitarren. Getragen von ätherischen Pads und einer Stimme, die fragiler, rauer und menschlicher ist, als wir es uns manchmal erlauben.

H-Alpha wurde von C. geschrieben, aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Artwork wurde ebenfalls von C. erstellt.

Galvornhathol ist:

C. – Alles

Galvornhathol online:

Bandcamp

Facebook

Instagram