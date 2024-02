100 Kilo Herz: veröffentlichen neue Single „Fluss Abwärts“ mit Videoclip

Anders und vertraut – Steffen Neumeister ist der neue Sänger von 100 Kilo Herz

Das Herz schlägt noch im selben Takt, doch es werden neue Töne angeschlagen: Ab 2024 gehen 100 Kilo Herz mit neuem Sänger, aber in gewohnt rockiger Manier auf Frühjahrstour. Es ist eine Zeit, in der sich die Band neu erfindet, ohne die Wurzeln zu verlieren. Das darf man auch hören: Steffen Neumeister, der in den letzten Jahren mit seinem Solo-Projekt Grundhass Erfolge feierte, bringt mit seiner Stimme ganz eigene Impulse in den etablierten Brasspunk-Sound ein.

Er sagt:

„Es ist nicht mein Ziel, mich zu vergleichen. Damit täte ich der Band und mir keinen Gefallen. Ich freue mich total auf alles, was kommt und hoffe einfach, das Publikum steht mit offenen Ohren vor der Bühne und lässt sich ein auf das, was die Band jetzt ist: vertraut und gleichzeitig etwas Neues. 2024 heißt es: Vollgas für 100 Kilo Herz.“

Und weil die Jungs euch gleich zeigen wollen, wie sie 2024 klingen, waren sie schon im Studio:

Fluss Abwärts führt die Zuhörer*innen direkt in die Vergangenheit und zu der Einsicht, dass der schwierigere Weg auch oftmals der ist, der ans Ziel führt. Zeilen wie „einst ein dreckiges Gewässer und heute frisch und klar“ erzählen von den Erfahrungen mit Tiefpunkten und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen.

Fluss Abwärts ist Teil der Herz EP, die es ausschließlich auf Shape-Vinyl gibt (limitiert auf 500 Stück, mit Original-Unterschriften der Band).

Sie erschien gestern und Restexemplare können unter dem folgenden Link bestellt werden:

https://www.bakraufarfita-records.de/releases/BFR-398

Ab Ende Februar findet ihr die Band dann in den Clubs der Republik:

100 Kilo Herz live:

24.02.24 Nürnberg, Club Stereo

15.03.24 Hannover, Musikzentrum

16.03.24 Aachen, Musikbunker

22.03.24 Potsdam, Waschhaus

23.03.24 Essen, Turock @ Ox Fest

05.04.24 Erfurt, Engelsburg

06.04.24 Oldenburg, Amadeus

12.04.24 Bischofswerda, Eastclub

13.04.24 Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei

26.04.24 Magdeburg, Factory

27.04.24 Wiesbaden, Schlachthof

30.04.24 Merkers, Waldstadion

07.06.24 Merkers, Rock am Berg Merkers

05.07. – 07.07.24 Hünxe, Ruhrpott Rodeo Festival

25.07. – 27.07.24 Glaubitz, Back To Future Festival

02.08.24 Hamburg, Knust

