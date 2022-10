Galvornhathol – II

Das erste Album I bekommt seinen Nachfolger II nach zwei Jahren – so einfach ist das. Galvornhathol, eine deutsche Melodic Black Metal Band, haben sich zwei Jahre Zeit genommen, um an ihren Techniken und an sich selbst zu arbeiten und zu wachsen. Vergleicht man I und II direkt miteinander, fällt definitiv gleich auf, dass Galvornhathol Schritte in die richtige Richtung gegangen sind. Das Gesamtbild ist einprägsamer und zeichnet sich wesentlich deutlicher ab. Tatsächlich bin ich mir nicht ganz sicher, welchen Stil die Jungs primär fahren möchten bei dem zweiten Album II – I war dahingehend etwas direkter.

Nichtsdestotrotz sind die durchgewürfelten Elemente Einheit einer Scheibe und werden ihre Relevanz besitzen – welche mir an manchen Stellen allerdings nicht zeigt.

Die allgemeine Atmosphäre ist sehr flach gehalten, ohne viel Drumherum. Das Wehleiden der Natur als Hauptmotiv ist nicht zu überhören, da einen viele direkte Riffs auf die Hauptaussage zulaufen lassen. Recht offensichtlich sind die 45 Minuten, in einem stetigen Wechsel zwischen ruhigen und chaotisch, schnellen Passagen, die einem dauerhaft gleichen Muster folgen. Die Stellen sind in sich gut gestaltet, beißen sich leider immer wieder mit dem Stimmungsaufbau, der immer wieder zerrissen wird. Die klassischen Black Metal Elemente treffen den Nagel auf den Kopf – messerscharfe Riffs ritzen sich langsam unter die Haut, dann wenn man dem Höhepunkt am nächsten ist, wird die Atmosphäre ruckartig verdunkelt und man steht wieder am Anfang der musikalischen Geschichte.

Leider wird man immer wieder aufs Neue herausgerissen. Obwohl das musikalische Element immer gut ist, ist die komplette Komposition etwas schlechter, als sie bei I war. Ich hoffe, dass die III nicht lange auf sich warten lässt und diesen Fehler etwas mehr ins Auge fasst – etwas daraus macht, denn Galvornhathol haben definitiv einen interessanten Stil, den sie jetzt für sich noch fertig ausarbeiten müssen, aber der Weg ist der richtige!

Hier! geht es für weitere Informationen zu Galvornhathol – II in unserem Time For Metal Release-Kalender.