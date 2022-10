California Condor: veröffentlichen ihr neues offizielles Video zu ihrem Song „The Band“

Die estländische Band California Condor hat ein historisches Video veröffentlicht, das zwei ehemaligen Bandmitgliedern gewidmet ist, die zu früh verstorben sind. Ken Loosaar verstarb im Alter von 28 Jahren und Johannes Kuslap im Alter von 27 Jahren. Diese beiden Männer halfen der Band, Fuß zu fassen, und ohne sie wäre die Band heute nicht da, wo sie ist. Mit diesem Video möchte California Condor diesen beiden großen Ehrenmännern ihren Respekt zollen, denn es gibt keine geringeren Worte für diese Art von Männern.

Typen, die mit einem Lächeln weitermachen und sich nie beklagen. Lang lebe Ken Loosaar. Lang lebe Johannes Kuslap. Ihr seid immer bei uns, wo immer ihr auch sein mögt.

California Condor ist eine Band, die aus Estland stammt, einem kleinen Land in Nordeuropa.

Geschmiedet im Licht des Jahres 2021, mit einer Ansammlung von Freunden, die 2 Musikstile machen. Der erste Stil ist Post Grunge & Alternative Metal, der zweite Stil, der sich in ihrer Musik wiederfindet, ist Hip-Hop mit einer Prise Metal. Sie sind gut aufgenommen worden und werden auf der Worldwide Music Expo in Lissabon vom 19. bis 23. Oktober vorgestellt.

Ihr neuester Track The Band ist ein Beispiel für ihren einzigartigen Sound. Das Schlagzeug dröhnt durch den Mix und lässt die Energie im Mix widerhallen. Die Gitarren sind in Overdrive getränkt und bilden eine verzerrte Lärmwand, während die Synthesizer dazwischen auf- und abschwellen und den Track in eine ganz andere Dimension versetzen. Eine Mischung aus sanftem, abwechslungsreichem Gesang und kraftvollen Refrains zieht uns in den Bann und schafft einen textlich vielfältigen und einzigartigen Track in Memoriam.

Was für eine Art des Erinnerns.

https://www.californiacondormusic.com/

https://www.instagram.com/californiacondormusic/?hl=de