Charles The Goat: veröffentlichen erste Single „Auf Ewig“ als Vorbote zum neuen Album

Sie betiteln ihre Songs als „Ziegenstallpunk“. Danach hört sich die neue Single aber definitiv nicht an. Die neue Single Auf Ewig ist der erste Vorbote auf ein neues Album der Kieler Punks, die sich im vergangenen Jahr mit spektakulären Liveauftritten einen Namen in der Republik machten. Ihr digitales Debütalbum aus dem Dezember 2022 schlug ein und löste eine Welle der Anerkennung aus. Die Kieler Ziegen bestehen aus Lars Woldt (Gesang, Gitarre), Milos Pumpalovic an der Gitarre, Dennis Günzel am Bass sowie Rico Kobarg am Schlagzeug. Das zweite Album wird eine andere Richtung einschlagen und härter klingen.

Auf Ewig wurde, wie auch das komplette Album, im eigenen Kieler Tonstudio in Eigenregie aufgenommen, produziert, gemischt und gemastert. Das Release wird für Mitte des Jahres geplant und mit einem Überraschungsevent gebührend gefeiert.