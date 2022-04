Pet Needs: neue Single „Punk Isn’t Dead (It’s Just Up For Sale)“

Punk Isn’t Dead (It’s Just Up For Sale) ist ein dynamischer Punk-Song mit teuflischem Humor. Johnny Marriott erzählt in dem autobiografisch geprägten Song von dem Spagat zwischen einem festen Job am Tag und dem Ausrasten in einer Punkband am Abend.

Er sagt dazu: „Punk Isn’t Dead (It’s Just Up For Sale) ist ein Punk-Song, der auf einem Bahnsteig in Colchester geschrieben wurde, als Pendler auf den Zug nach London warteten. Im strömenden Regen. Wieder einmal. Es ist ein Porträt von Menschen mit Kragenhemden, die Tattoos verdecken und Blickkontakt vermeiden, während Post-Hardcore aus den Kopfhörern dröhnt. Natürlich ist dies im Wesentlichen autobiografisch. Ich hatte einen Job, in dem ich nicht ich selbst sein konnte. Ich verließ ihn ohne einen wirklichen Plan, und es war das Beste, was ich je getan habe.“

In den nächsten Monaten gibt es viele Möglichkeiten Pet Needs live zu erleben, zunächst als Support von Frank Turner und im Juni im Vorprogramm von Skinny Lister:

18.04. Bremen, Aladin Music Hall*

19.04. Dortmund, FZW*

21.04. Hannover. Capitol*

22.04. Stuttgart, Im Wizemann*

23.04. Saarbrücken, Garage*

24.04. Leipzig, Werk2*

26.04. Heidelberg, Halle02*

04.05. Zürich, X-Tra (CH)*

09.05. Linz, Posthof (AU)*

10.05. Graz, Orpheum (AU)*

11.05. Nürnberg, Löwensaal*

13.05. Wien, Ottakringer Brauerei (AU)*

01.06. Köln, Luxor**

02.06. München, Strom**

03.06. Berlin, Hole44**

04.06. Hamburg, Knust**

16.09.-18.09. Berlin, Columbiahalle (Frank Turner’s Lost Evenings V)

* supporting Frank Turner

** supporting Skinny Lister

Pet Needs wurden geboren, als Gitarrist George auf dem Sofa seines Bruders Johnny in Colchester landete, nachdem er einen Job in einer Tankstelle in den Midlands für die schillernden Lichter von Nord-Essex aufgegeben hatte. Sie hatten keinen Plan. Aber sie hatten Gitarren. Sie komponierten eine Reihe von Anti-Hymnen, inspiriert von katastrophalen Vorstellungsgesprächen, Selbstzerstörung und Flussfahrten in aufblasbaren Kajaks, die ihr bisheriges Leben bestimmt hatten und erregten mit ihren eigenwilligen Texten und ihrer überschwänglichen Energie schon bald die nötige Aufmerksamkeit.

Mit Jack (Schlagzeug) und Rich (Bass), die das Line-Up vervollständigten, spielten Pet Needs Shows in Großbritannien und machten sich dort schnell einen Namen. Sie teilten sich die Bühnen und Festivals mit Größen wie den Muncie Girls, The Buzzcocks, Maximo Park und PiL and The Undertones. Mit ihrer explosiven Live-Performance bei den Camden Rocks konnten sie Frank Turner für sich gewinnen, der später das Album mischte und masterte.

Wie alle anderen Bands auch, waren Pet Needs im Jahr 2020 gezwungen von der Straße zu gehen, nahmen dies aber als Zeichen, um ihr lang erwartetes Debüt fertigzustellen: Fractured Party Music. Fractured Party Music ist ein aktueller Schlag gegen die Apathie, der die moderne Unzufriedenheit mit Spott über Verstellung, künstlerischen Ehrgeiz versus kommerziellen Erfolg und Geschichten über Kreativität und Scheitern auf den Punkt bringt. Frank Turner hat die Kollision der frenetischen Energie, die sie in den Monaten ohne Liveshows konserviert haben, für sich nutzbar gemacht. Rausgekommen ist ein Studioalbum mit kreischenden Rückkopplungen und zynisch-bissigen Texten, die selbst den schwersten „Lockdown-Kater“ beseitigen können.

Unsere Meinung zu Fractured Party Music: