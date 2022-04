Lord Of The Lost: die aktuellen Tourdaten

Lord Of The Lost sind nach über zwei Jahren wieder unterwegs! Als wäre das nicht schon erfreulich genug, gibt es insgesamt drei verschiedene Touren, mit jeweils unterschiedlichen Themen, beziehungsweise Titeln.

Gestartet wird mit der Lord Of The Lost – Ensemble Tour 2022. Hier wird die Band von einem kleinen Ensemble von Streichern und anderen Saiteninstrumenten begleitet. Ein Event, welches man sich definitiv nicht entgehen lassen sollte.

20. April 2022 Hamburg – Friedrich-Ebert-Halle

21. April 2022 Mainz – Kurfürstliches Schloss

22. April 2022 München – Alte Kongresshalle

23. April 2022 Wuppertal – Historische Stadthalle

24. April 2022 Berlin – Huxley’s Neue Welt

Danach geht es direkt weiter mit der Lord Of The Lost – The Killer Filler Shows 2022. Hier sind momentan leider nur drei Konzerte bestätigt, ob mehr folgt, ist noch ungewiss. Klar ist aber, dass die Tour dafür bestimmt war, das neue Album Judas zu promoten, man wird sich vermutlich auf viele Lieder freuen können, welche man auf der Scheibe findet. Da die ursprüngliche Tour abgesagt werden musste, hat man sich vermutlich dazu entschieden, eine komplett neue anzusetzen, welche im Oktober beginnt.

20. Mai 2022 Zwickau – Alter Gasometer

21. Mai 2022 Wörgl (Tirol) – VZ Komma

3. Juli 2022 Aschaffenburg – Colos-Saal

Als wäre das nicht schon genug, legen die Jungs noch mal einen drauf und gehen ab Oktober auf die Lord Of The Lost – Homecoming Tour 2022! Diese wird in vielen deutschen Städten stattfinden, zudem ist jeweils ein Konzert in Österreich und in der Schweiz bis dahin geplant.

6. Oktober 2022 Nürnberg – Hirsch

7. Oktober 2022 Stuttgart – LKA-Longhorn

8. Oktober 2022 Köln – Essigfabrik

15. Oktober 2022 München – Backstage Werk

14. Oktober 2022 Wien (Österreich) – Szene Wien

20. Oktober 2022 Frankfurt – Batschkapp

21. Oktober 2022 Leipzig – Täubchenthal

22. Oktober 2022 Hannover – Pavillon am Raschplatz

27. Oktober 2022 Berlin – Columbia Theater

2. November 2022 Bochum – Zeche

10. November 2022 Pratteln (Schweiz) – Z7 Konzertfabrik

11. November 2022 Kaiserslautern – Kammgarn

12. November 2022 Herford – X-Herford

Man stellt also fest, dass das Jahr 2022 für Lord Of The Lost anstrengend wird, für die Fans wird es jedoch ein reiches Jahr! Die Tickets zu allen Events findet man auf Eventim.