Pet Needs: veröffentlichen neues Video „Lost Again“

Die unzähmbaren Punks aus Essex – Pet Needs – melden sich zurück und kündigen ihr zweites Studioalbum Primetime Entertainment an.

Lost Again legt von Anfang an ein elektrisierendes Tempo vor. Frontmann Johnny Marriott erklärt, warum der Song immer an erster Stelle des neuen Albums stand:

„Lost Again war schon immer der Opener von Primetime Entertainment. Es ist hektisch und wütend, zusammengeschmettert im Sommer 2021, angeheizt durch trashige Akkorde und billigen Wein…. Teilweise ist es eine Geschichte über trotzige Abenteuer – darüber, wie man betrunken und euphorisch 25 Meilen im Kreis um den Colchester Orbital Pfad stolpert (wörtlich und metaphorisch). Teilweise ist es eine Selbstreflexion über Selbstzerstörung, das Übermalen der Risse und das Vorgeben, dass alles in Ordnung ist. Wir sind wieder verloren. Aber wir werden nicht aufhören!“

Im November sind Pet Needs auf Headline-Tour:

24.11. Köln – Mtc Club

25.11. München – Orangehouse

26.11. Hamburg – Molotow

27.11. Berlin – Cassiopeia