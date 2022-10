Broilers: neue Tournee wegen großer Nachfrage – »Niemand Wird Zurückgelassen!« Sommer 2023

Hunderttausende Fans begeisterten die Broilers diesen Sommer mit ihren Tournee- und Festivalauftritten, in deren Rahmen die Band unter anderem das Essener Stadion mit 25.000 Besuchern ebenso ausverkaufen konnte wie die Berliner Waldbühne, wo insgesamt über 30.000 Zuschauer die Broilers feierten.

Wenn es den Begriff „Live-Band“ nicht geben würde, für die Broilers müsste man ihn erfinden! Denn es sind die unzähligen Konzerte, die die Düsseldorfer Gruppe bis an die Spitze der deutschsprachigen Musikszene geführt haben. Lieder als Kraftspender, Seelentröster, Partytreibstoff, die Broilers gehören zu den besonderen Bands, die einem in jeder Situation des Daseins mit dem passenden Song zur Seite stehen, was zu einer selten innigen Beziehung zwischen den fünf Musikern und ihren Fans führt. All dies manifestiert sich in den Konzerten der Broilers, hochexplosiven und -emotionalen Happenings, die ihresgleichen suchen.

Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass es aufgrund der ungebrochenen Nachfrage ihrer Anhängerschaft im kommenden Jahr noch weitere Zusatzkonzerte geben wird:

Broilers Niemand Wird Zurückgelassen! Sommer 2023

Präsentiert von 41RPM, OX, Rock Hard

Der Vorverkauf startet am Donnerstag 06.10.2022 um 11 Uhr. Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter shop.broilers.de, reguläre Tickets gibt es unter https://bit.ly/3SycpKP.

08.06.2023 D-Pfungstadt, Sparkassen-Arena Hessentag

09.06.2023 D-München, Olympiahalle

22.06.2023 D-Leipzig, Sommerarena auf der Festwiese

15.07.2023 D-Bonn, Kunst!Rasen

04.08.2023 D-Ludwigsburg, KSK Music Open

19.08.2023 D-Erfurt, Domplatz

01.09.2023 D-Hannover, EXPO Plaza

Das neue Broilers-Livealbum Puro Amor Live Tapes erscheint am 25.11.2022 als 3fach-180g-Vinyl-LP, Doppel-CD, sowie Download und Stream.

Santa’s Action-Club Broilers Live In Düsseldorf 2022

Präsentiert von 41RPM, OX, Rock Hard

22.12.2022 D-Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle

23.12.2022 D-Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle

Broilers Festival-Termine 2023

07. – 10.06.2023 AT-Nickelsdorf, Nova Rock