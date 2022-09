Broilers: neues Livealbum »Puro Amor Live Tapes« erscheint am 25.11.22

Wenn es den Begriff „Live-Band“ nicht geben würde, für die Broilers müsste man ihn erfinden! Denn es sind die unzähligen Konzerte, die die Düsseldorfer Gruppe, bestehend aus Sänger/Gitarrist Sammy Amara, Bassistin Ines Maybaum, Schlagzeuger Andi Brügge, Gitarrist Ronald Hübner und Keyboarder Chris Kubczak bis an die Spitze der deutschsprachigen Musikszene geführt haben. Allein im Sommer 2022 begeisterte die Band auf ihrer Tournee über 125.000 Fans, konnte das Essener Stadion mit 25.000 Besuchern ebenso ausverkaufen wie die Berliner Waldbühne, wo insgesamt über 30.000 Zuschauer die Broilers feierten. Natürlich muss vor allem die künstlerische Substanz für solch einen riesigen und langanhaltenden Erfolg stimmen, also die Lieder und Texte, mit denen das Quintett seiner Anhängerschaft einen Soundtrack fürs Leben komponiert hat. Lieder als Kraftspender, Seelentröster, Partytreibstoff, die Broilers gehören zu den besonderen Bands, die einem in jeder Situation des Daseins mit dem passenden Song zur Seite stehen, was zu einer selten innigen Beziehung zwischen den fünf Musikern und ihren Fans führt. All dies manifestiert sich in den Konzerten der Broilers, hochexplosiven und -emotionalen Happenings, die ihresgleichen suchen.

Vor über einem Jahrzehnt gelang der Band der Durchbruch, damals veröffentlichte sie ein erstes Livealbum, um all den neu gewonnenen Fans einen Überblick über ihr bisheriges Schaffen zu ermöglichen. Es folgten die bis heute andauernden goldenen Jahre der Broilers: Drei Nummer-1-Alben in Folge, Goldauszeichnungen und ausverkaufte Tourneen, die Broilers gelten heute als eine der wichtigsten Bands des deutschen Sprachraums. Und so ist es nun an der Zeit mit einem zweiten Livealbum auch der letzten Dekade ihres Schaffens mit all ihren musikalischen Hits und Highlights Tribut zu zollen. Ehrensache, dass aber natürlich auch viele Klassiker und Hymnen aus den frühen Jahren der Band nicht fehlen dürfen.

„Seit langer Zeit bekommen wir immer mehr Nachfragen, wann wir denn endlich wieder mal Liveaufnahmen veröffentlichen. Wir wissen ja genau, wie wichtig Fans die Konzerte sind, die auch für uns zum Kern dessen gehören, was uns als Band überhaupt antreibt. Umso glücklicher sind wir, dass wir nun mit den Puro Amor Live Tapes den Fans, aber auch uns, dieses Geschenk machen können“, freuen sich die Broilers zu der anstehenden Veröffentlichung ihrer neuen Live-Werkschau.

Puro Amor Live Tapes erscheint am 25.11.22 als auf 12.000 Exemplare limitierte und nummerierte 3fach-180g-Vinyl-Edition im hochwertigen 6-seitigen Klappcover, als Doppel-CD im Pappschuber mit 24-seitigem Booklet sowie Download und Stream.

Santa’s Action-Club Broilers Live in Düsseldorf

Präsentiert von 41RPM, OX, RockHard

22.12.2022 D-Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle

23.12.2022 D-Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle

Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de, reguläre Tickets gibt es unter www.eventim.de.

Weiter Infos zu Santa’s Action-Club: