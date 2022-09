Ayreon: Klassiker ‚Universal Migrator‘ erscheint remixed & remastered am 18.11.

Am 18. November wird es eine Neuauflage des Ayreon Klassikers Universal Migrator geben. Arjen Lucassen hat beide Teile neu abgemischt und neu gemastert. Vorab wurde der Song Into the Black Hole mit Bruce Dickinson (Iron Maiden) veröffentlicht.

Universal Migrator wird in mehreren Formaten erscheinen:

1) Ein 56-seitiges Artbook in limitierter Auflage mit einem 40-seitigen Comic, exklusiven Bildern des Aufnahmeprozesses, 5 CDs (einschließlich bisher unveröffentlichtem Audiomaterial) und einer Bonus-DVD mit 5.1 Surround-Mix, 2 binauralen Kopfhörer-Mixen und mehr.

2) Ein Vinyl-Boxset mit 4 LPs auf marmoriertem Vinyl in 2 Klappdeckeln, einem 40-seitigen Comicbuch, einer Bonus-DVD, einem doppelseitigen Poster und einem Stickerbogen. Das Vinyl-Boxset ist auf 1000 nummerierte Exemplare limitiert (exklusiv im Webshop).

3) 2CD + Bonus-CD. Zusätzlich sind The Dream Sequencer und Flight Of The Migrator separat auf orangefarbenem, transparentem 180-Gramm-Vinyl und digital auf allen Plattformen erhältlich. Die Bonus-CD enthält eine Stunde bisher unveröffentlichtes Material, das von Versionen der Tracks mit anderem (Leit-)Gesang bis hin zu völlig neuen (naja, alten) Tracks reicht, die es nicht auf die Alben geschafft haben und bisher nie veröffentlicht wurde.

Universal Migrator Pt 1: The Dream Sequencer und Universal Migrator Pt 2: Flight Of The Migrator wurden zunächst gleichzeitig im Jahr 2000 veröffentlicht, nachdem zwei Jahre zuvor das majestätisch Hit-Album Into The Electric Castle erschienen war. The Dream Sequencer setzt die Handlung von The Final Experiment (1995) fort und beginnt im Jahr 2084, als der letzte Weltkrieg alles Leben auf der Erde ausgelöscht hat. Flight Of The Migrator erzählt die Geschichte des letzten lebenden Menschen, eines Kolonisten auf dem Mars, der beschließt, mit Hilfe der Dream Sequencer-Maschine in die Zeit vor der Entstehung des Universums zurückzureisen.

Die beiden Alben bieten eine beeindruckende Liste von Musikern und Sängern wie Bruce Dickinson (Iron Maiden), Floor Jansen (Nightwish), Edward Reekers (Kayak), Damian Wilson (Headspace/Threshold), Neal Morse (Spock’s Beard/Transatlantic/Flying Colors), Russell Allen (Symphony X), Andi Deris (Helloween), Michael Romeo (Symphony X) und viele mehr.

Ayreon-Mastermind und niederländischer Multi-Instrumentalist Arjen Lucassen erinnert sich: „Into The Electric Castle war ein so großer weltweiter Erfolg, dass ich, als ich die Gitarre in die Hand nahm, um mit der Arbeit am nächsten Ayreon Album zu beginnen, furchtbare Angst hatte! Mir war klar, dass es einfach unmöglich sein würde, die Magie des Vorgängers wiederzuerlangen. Anstatt also zu versuchen, ein Electric Castle Part Two zu machen, suchte ich nach neuen und herausfordernden Wegen, um mein nächstes Ayreon-Album zu kreieren.“

Er fährt fort: „Erstens beschloss ich, jeden Sänger einen einzelnen Song vortragen zu lassen, anstatt mehrere Sänger innerhalb eines Songs interagieren zu lassen, wie ich es auf früheren Ayreon-Alben getan hatte. Zweitens beschloss ich, meine beiden extremen Stile zu trennen und stattdessen zwei gegensätzliche Alben zu machen. The Universal Migrator Part 1: The Dream Sequencer ist eine melodische und atmosphärische Reise durch die Zeit, und Universal Migrator Part 2: Flight Of The Migrator ist ein schweres progressives Abenteuer durch den Weltraum.“

„Ayreon-Fans gibt es in allen Formen und Größen, aber ich glaubte, dass es insgesamt zwei verschiedene Gruppen gibt: die Prog-Fans und die Metal-Fans“, erklärt er. „Indem ich die beiden Alben getrennt herausbrachte, wollte ich jeder Gruppe die Möglichkeit geben, das Album des Stils zu kaufen, den sie liebte, und, wenn sie wollte, das andere zu ignorieren. Zu meiner (angenehmen) Überraschung liebten die meisten Fans beide Alben!“

Über Into The Black Hole sagt Lucassen: „Into The Black Hole ist einer meiner persönlichen Lieblingssongs auf dem Album Flight Of The Migrator. Vor allem wegen der erstaunlichen Gesangsleistung von Bruce Dickinson. Es war eine große Ehre und Freude für mich, einen meiner Lieblingssänger aller Zeiten in meinem Studio aufzunehmen. Ich liebe es, dass sich sein Gesang in diesem Stück so sehr von dem (oft schnelleren) Iron Maiden-Material unterscheidet. Wenn ihr genau hinhört, könnt ihr hören, dass ich in dieser remixten Version einige Gesangslinien verwendet habe, die ich in der Originalversion nicht eingesetzt habe. Viel Spaß beim Erforschen!“

Das 40-seitige Comicbuch wurde von dem spanischen Künstler und Freund von Arjen, Élan López, gestaltet. „Es ist eine epische Geschichte!“ sagt Arjen. „Wir haben drei Monate lang gemeinsam daran gearbeitet und sind stolz auf das Ergebnis. Es ist cool zu sehen, wie die komplexe Geschichte jetzt in schönen Farben dargestellt wird.“

Als er sich an die umfangreiche Aufgabe machte, die Alben neu zu mischen und zu mastern, musste Arjen seinen Dachboden durchwühlen und seinen ADAT-Recorder und alle alten 8-Spur-ADAT-Bänder ausgraben. Dann musste er die Audiodaten von allen 70 Bändern (je 40 Minuten) in den Computer importieren. „Keine Arbeit für schwache Nerven“, sagt er. „Aber als ich erst einmal mit dem Remixen fertig war, genoss ich es, die Aufnahmen und all die Erinnerungen, die bei der Arbeit aufkamen, noch einmal Revue passieren zu lassen.“

Arjen Lucassen setzt seinen Kreuzzug des Remixens und Remasterns seiner besten Werke in absoluter Perfektion fort, und Universal Migrator, Pt. I & 2 (2022 Remixed & Remastered) ist eine atemberaubende Ergänzung zu seinem spektakulären OEuvre. Dank der fortschrittlichen Technologie haben die Fans nun die Möglichkeit, die Alben mit den Ohren von Lucassen so zu hören, wie er sie ursprünglich erklingen lassen wollte.

Universal Migrator Tracklist:

CD1

01 The Dream Sequencer

02 My House On Mars

03 2084

04 One Small Step

05 The Shooting Company Of Captain Frans B. Cocq

06 Dragon On The Sea

07 Temple Of The Cat

08 Burried By The Wind

09 And The Druids Turn To Stone

10 First Man On Earth

11 The Dream Sequencer Reprise

CD2

01 Chaos

02 Dawn Of A Million Souls

03 Journey On The Waves Of Time

04 To The Quasar

05 Into The Black Hole

06 Through The Wormhole

07 Out Of The White Hole

08 To The Solar System

Ayreon online:

facebook.com/ArjenLucassenOfficial