Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Overkill, Sadus, Frozen Infinity, Iron Maiden u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Overkill – Who Tends The Fire

Artist: Overkill

Herkunft: USA

Song: Who Tends The Fire

Album: The Years Of Decay

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/OverkillWreckingCrew/

Siebenbürgen – Thy Sister Thee Crimson Wed

Artist: Siebenbürgen

Herkunft: Schweden

Song: Thy Sister Thee Crimson Wed

Album: Delictum

Genre: Dark Metal, Melodic Black Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Siebenbürgen/1407

Anathema – A Simple Mistake

Artist: Anathema

Herkunft: England

Song: A Simple Mistake

Album: We’re Here Because We’re Here

Genre: Alternative Rock, Progressive Rock, Gothic Metal, Dark Rock, Death Doom

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.anathemamusic.com

Sadus – Cursed

Artist: Sadus

Herkunft: USA

Song: Cursed

Album: Out For Blood

Genre: Thrash Metal, Technical Thrash Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/sadusguy

Neurosis – Left To Wander

Artist: Neurosis

Herkunft: USA

Song: Left To Wander

Album: The Eye Of Every Storm

Genre: Hardcore Punk, Post Metal, Crustcore, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.neurosis.com

Iron Maiden – The Unbeliever

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: The Unbeliever

Album: The X Factor

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

Frozen Infinity – Dreaming Of Entrophy

Artist: Frozen Infinity

Herkunft: Deutschland

Song: Dreaming Of Entrophy

Album: Fragments Of I

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/frozeninfinityofficial

Kataklysm – The Renaissance

Artist: Kataklysm

Herkunft: Kanada

Song: The Renaissance

Album: The Prophecy (Stigmata Of the Immaculate)

Genre: Death Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.kataklysm.ca

Funeral – This Barren Skin

Artist: Funeral

Herkunft: Norwegen

Song: This Barren Skin

Album: From These Wounds

Genre: Death Doom

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/funeralnorway/

Orphaned Land – The Cave

Artist: Orphaned Land

Herkunft: Israel

Song: The Cave

Album: Unsung Prophets & Dead Messiahs

Genre: Heavy Metal, Folk Metal, Death Metal, Doom Metal, Oriental Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://orphaned-land.com

Ayreon – Liquid Eternity

Artist: Ayreon

Herkunft: Niederlande

Song: Liquid Eternity

Album: 01011001

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ArjenLucassenOfficial/

Death SS – Terror

Artist: Death SS

Herkunft: Italien

Song: Terror

Album: …In Death Of Steve Sylvester

Genre: Heavy Metal, Doom Metal, Industrial Metal, Nu Metal, Crossover

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/DeathSSofficial

Triptykon – In The Sleep Of Death

Artist: Triptykon

Herkunft: Schweiz

Song: In The Sleep Of Death

Album: Melana Chasmata

Genre: Black Metal, Doom Metal, Death Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.triptykon.net

Enchant – Fade 2 Grey

Artist: Enchant

Herkunft: USA

Song: Fade 2 Grey

Album: Wounded

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/enchantband/

Kryptos – Visions Of Dis

Artist: Kryptos

Herkunft: Indien

Song: Visions Of Dis

Album: The Coils Of Apollyon

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/KryptosIndia

Metal Inquisitor – Infamia

Artist: Metal Inquisitor

Herkunft: Deutschland

Song: Infamia

Album: Doomsday For The Heretic

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.metalinquisitor.de

Dreamtale – Heart’s Desire

Artist: Dreamtale

Herkunft: Finnland

Song: Heart’s Desire

Album: Beyond Reality

Genre: Melodic Power Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: http://www.dreamtale.org

Samsas Traum – Das Zeitalter Der Bäume

Artist: Samsas Traum

Herkunft: Deutschland

Song: Das Zeitalter Der Bäume

Album: Heiliges Herz – Das Schwert Deiner Sonne

Genre: Dark Metal, Avantgarde Black Metal, Gothic Metal, Darkwave

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: http://www.samsas-traum.info

Burden Of Life – Geistesblitz

Artist: Burden Of Life

Herkunft: Deutschland

Song: Geistesblitz

Album: The Makeshift Conqueror

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.burdenoflife.de

Gernotshagen – Blut Für Die Meute

Artist: Gernotshagen

Herkunft: Deutschland

Song: Blut Für Die Meute

Album: Ode Naturae

Genre: Pagan Metal, Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.gernotshagen.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.