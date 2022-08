Broilers: live in Düsseldorf „Santa’s Action-Club“ am 22. und 23.12.2022

125.000 Fans feierten die Broilers auf ihrer diesjährigen Open Air-Tournee, in deren Rahmen die Band unter anderem das Stadion Essen und die Berliner Waldbühne ausverkaufen konnten. Als kleines Dankeschön dafür hat sich die Band nun entschlossen, ihrer Anhängerschaft ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk zu machen: Mit einem Doppelkonzert in Düsseldorf findet die Bescherung für alle Broilers-Fans dieses Jahr schon an den beiden Tagen vor dem Heiligen Abend statt!

Unter dem Motto Santa’s Action Club kündigt die Band diese besonderen Konzerte an wie folgt:

„Zum Jahresabschluss 2022 geht es nicht irgendwohin, es geht zurück in die Heimatstadt, zurück in Düsseldorfs gute Stube. An zwei Tagen – 70 % Eskalation, 30 % Besinnlichkeit – direkt vor Weihnachten, bis oben gepackt mit Euch, uns und Broilers-Hits-Hits unter Volllast und als Zugabe eine fein ausgewählte, festliche Weihnachtsplaylist“.

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, dem 25.08.2022 um 17:00 Uhr. Tickets kosten 55,00 € (zzgl. Gebühren). Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de, reguläre Tickets gibt es unter www.eventim.de.

Broilers Open Airs 2022

Alles Wird Wieder Ok!

26.08.2022 D-Gießen, Giessener Kultursommer – Ausverkauft!

27.08.2022 D-Losheim, Strandbad

02.09.2022 AT-Wien, Arena Open Air – Ausverkauft!

Karten für das noch nicht ausverkauften Konzerte gibt es im Bandshop unter www.broilers.de oder bei www.eventim.de