Broilers: kündigen „Broilers Open Airs 2026“ an

Vier Nummer-1-Alben, dazu gigantische Tourneen mit hunderttausenden ekstatischen Fans – und dann: zwei Jahre Funkstille. Jetzt ist es endlich wieder so weit! Im Sommer 2026 kehren die Broilers mit voller Wucht auf die Bühne zurück.

Nachdem das Heimspiel im Düsseldorfer Stadion – das Mega-Konzert Ultrabowl – ein Jahr im Voraus mit 45.000 Tickets ausverkauft meldet, ist spätestens klar: Die Broilers müssen wieder raus. Raus auf die großen Bühnen, in die Stadien und auf die Plätze. Dorthin, wo sie hingehören. Dorthin, wo ihre Songs und ihre Energie am stärksten wirken – mitten rein ins Herz ihrer eingeschworenen Fangemeinde.

Ein Broilers-Konzert ist wie ein Kinofilm, in den man unbedingt rein will und der einem dann nicht mehr aus Kopf geht – voll von allen Emotionen – Gänsehaut, Leidenschaft und pure Freude.

Über zwei Stunden pure Energie, mitreißende Refrains, echte Haltung, packende Stories – und diese unbändige Spielfreude, die jede Halle, jedes Stadion zum Beben bringt und selbst in einem großen Kessel mit 44.999 anderen ein Gefühl erzeugt, als sei man zusammen in einem kleinen Underground Club in den Kellern Deiner Stadt.

Kein Wunder, dass die Broilers längst zu den größten Live-Acts im deutschsprachigen Raum zählen. Trotz aller Erfolge sind sie sich treu geblieben: Mit ihren Wurzeln tief verankert in der Punkbewegung, mit klarer Kante und einer Authentizität, die man in der heutigen Musiklandschaft selten findet. Genau das schweißt sie mit ihren Fans auf eine Weise zusammen, die jedes Konzert zu etwas ganz Besonderem macht.

Die Broilers können auf ihre Anhängerschaft zählen. Eine eingeschworene Familie, die entscheidend zu der ganz besonderen Magie ihrer Shows beiträgt. Broilers geht nur zusammen!

Kingstar und Skull & Palms Recordings präsentieren:

Broilers Open Airs 2026

02.07.2026 Nürnberg: Stadionpark

04.07.2026 Dresden: Rudolf-Harbig-Stadion

11.07.2026 Düsseldorf: Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft!

18.07.2026 Kassel: Auestadion

24.07.2026 Wien (AT): Arena Open Air

08.08.2026 St. Goarshausen: Freiluftbühne Loreley

15.08.2026 Rostock: IGA Park

22.08.2026 Bremen: Bürgerweide

29.08.2026 St. Wendel/Bosen: Festwiese am Bostalsee

04.09.2026 Münster: Open Air an der Halle Münsterland

Präsentatoren: 41 RPM Gin, RockHard, Ox-Fanzine.

Der Vorverkauf startete bereits am Freitag. Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter broilers.de, reguläre Tickets gibt es unter eventim.de.

Für das Konzert in Wien sind die Tickets unter broilers.de und oeticket.com erhältlich.