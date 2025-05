Orange Blossom Special Open Air 2025: findet am Pfingstwochenende vom 06.06 bis 08.06.2025 im ostwestfälischen Beverungen statt

Am Pfingstwochenende – vom 06. bis 08. Juni – findet im Garten einer dezent verrockten Gründerzeit-Villa im ostwestfälischen Beverungen zum 27. Mal das Open-Air statt, das einmal sehr treffend vom deutschen Rolling Stone als „das beste kleine Festival der Welt“ bezeichnet wurde. In den letzten Jahren hagelte es außerdem immer wieder ehrliche Liebesbekundungen wie zum Beispiel jene von Casper, der einmal rief: „Lang lebe das OBS! Es war wirklich wunderbar, wir sind ganz verliebt.“ Oder Giant Rooks, die sagten: „Wir haben uns in das Orange Blossom Special Festival verliebt!“ Shirley Holmes sind ähnlich begeistert: „Es war wirklich sooo schön bei euch. What a grrreat, grrreat festival!“, Thees Uhlmann stimmt ein: „Danke! Ganz froh macht uns das, dass wir ein Teil davon sein konnten!“

Neu ist, dass die ab dem 01. März gekauften OBS-Tickets bis sieben Tage vor dem Festival stornierbar sind. Egal ob die Festival-Crew absagt, die Uni stresst oder das Konto plötzlich „nö“ sagt – das OBS lässt niemanden hängen. Dank des Ticketpartner Infield.live bekommen die Käufer*innen ihr Geld zurück, falls doch noch etwas dazwischenkommen sollte.

Das Line-up des OBS ist nie von der Stange und auch in diesem Jahr wieder ein homogener Mix aus Indie-Held:innen, Underdogs mit Potenzial und musikalischen Herzbluttäter:innen.

Auf der eher krachigen Seite des OBS-Gartens heimisch sind die Post-Punk-Heroen Egyptian Blue (UK), Marathon (NL) und Smile (D), der grungy Rock von Daily Thompson (D), der Indie-Punk von Shirley Holmes (D) und das Grunge-Duo The Pighounds (D).

Melodischer und poetischer geht es zu bei den wunderbaren Soft Loft (CH), Gardens (A), Willow Parlo (D) und Stina Holmquist (D). Die eher an Roots angedockten Americana-Fans werden bei Dylan LeBlanc (USA) und den Good Looks (USA) auf ihre Kosten kommen. Stilistisch kaum einzuordnen sind das niederländische Indie-Sextett Personal Trainer, der Neo-Soul-Blues von Jesper Munk (D) und die Indie-Rock- und Americana-versöhnenden Divorce (UK). Cari Cari (A) und Suzan Köcher’s Suprafon (D) werden mit ihren pulsierenden Sounds das OBS-Publikum in Bewegung bringen, ebenso wie die an türkischem Psychedelic Rock und modernen Grooves orientierten Engin (D). Grillmaster Flash & The Jungs (D) gastieren im Rahmen ihrer Abschiedstournee beim OBS. Bei King Hannah (UK), die das stimmungsvolle Abschlusskonzert am OBS-Sonntag spielen werden, trifft stoischer, atmosphärischer Shoegaze auf an Neil Young geschulte Gitarren-Eruptionen.

Wie immer wird der Sonntag durch einen Überraschungsauftritt eröffnet. Nicht nur, dass die Surprise Acts beim OBS stets namhaft sind (in der Vergangenheit u. a. Die Nerven, Love A, The Dead South, Alex Henry Foster oder Kettcar) – nein, sie bleiben auch wirklich bis unmittelbar vor dem Auftritt geheim. Selbst in der OBS-Crew wissen nur drei Eingeweihte, welcher Act die bereits am Sonntagmorgen komplett versammelte Festivalfamilie in seinen Bann ziehen wird.

Als Walking Acts ohne feste Spielorte oder -zeiten auf dem wunderschönen Festivalgelände nahe der Weser unterwegs sind Uli Sailor, der Punkrock-Klassiker auf dem Piano spielt, die OBS-Dauergäste Schreng Schreng & La La sowie das Duo Stereo Naked, das Bluegrass auf wunderschöne Harmoniegesänge treffen lässt. Stereo Naked werden am Samstagmorgen zusätzlich im städtischen Freibad „Die Batze“ auftreten.

Außerdem werden zwei namhafte Autoren mit Lesungen vertreten sein: Bela B Felsenheimer (bekannt von Die Ärzte) liest aus seinem neuen Roman Fun, Thorsten Nagelschmidt (im vergangenen Jahr noch als Sänger von Muff Potter auf der OBS-Bühne) liest aus seinem Roman Soledad.

Dazu ein wirklich umfangreiches und spannendes Rahmenprogramm, der legendäre, auf der Bühne erzählte Dreitageswitz, Zelten am Weserufer, kurze Wege, eine große Auswahl leckerster Speisen und Getränke, direkte Einbindung von NGOs und Initiativen (Sea-Watch, Viva con Agua, M.I.D. e. V., DKMS), Mitmachkunst, Workshops, eine Vogelbeobachtungstour, verschiedene Sportaktivitäten und vieles mehr. Und Randale beweisen, dass Musik für Kinder und Familien unterhaltsam und trotzdem ohne Banalitäten stattfinden kann.

Wie überhaupt das OBS ein außerordentlich kinder- und familienfreundliches Festival ist – von den unterschiedlichsten Programmangeboten für Kids über ein Still- und Wickelzelt bis zu gratis Gehör- und Sonnenschutz wird es Eltern mit Kindern leicht gemacht, das Festival zu genießen.

Dass sich Festivals auch um ökologische wie soziale Nachhaltigkeit kümmern sollten, hat das OBS verinnerlicht. Durch verschiedene Maßnahmen zur Ressourcenschonung, zur Minimierung des CO₂-Abdrucks oder durch signifikant verbilligte Sozialtickets und die neu eingeführten Jugendtickets (jeweils lediglich € 50 für drei Tage Spaß inkl. Camping), um kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, hat sich das OBS auch in dieser Hinsicht einen so guten Ruf erarbeitet.

Tickets für das 27. OBS gibt es hier: https://infield.live/festivals/orange-blossom-special/