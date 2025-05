Tier – Backwood Blues

Artist: Tier

Herkunft: Trier, Deutschland

Album: Backwood Blues

Genre: Stoner Rock, Blues Rock

Spiellänge: 41:04 Minuten

Release: 17.05.2025

Label: Pink Tank Records

Link: https://www.facebook.com/TIERTrier/

Bandmitglieder:

Schlagzeug, Gesang – Jonas

Bass, Gesang – Fabian

Gitarre, Gesang – Jan

Tracklist:

Long Way Down Bad Girl Hang ’Em Up Entropy Keep Sweet Bad Blood Æther Ride Execution Song

Da ist es endlich: Das Tier (666) aus der Bischofsstadt Trier mit ihrem Debütalbum Backwood Blues. Ok, 666 habe ich jetzt hinzugeschummelt und so böse ist das Trio überhaupt nicht, denn es handelt sich bei dem Tier aus Trier um die drei netten Kerle Jonas (Schlagzeug, Gesang), Fabian (Bass, Gesang) und Jan (Gitarre, Gesang)., die seit 2019 als Power Trio unterwegs sind und mit ihrer EP Dawner 2022 eine erste Duftmarke hinterließen.

Ihr Debütalbum Backwood Blues erscheint am 17.05.2025 über das Label Pink Tank Records und ist dort als schönes Orange Transparent Marbled Vinyl in einer Auflage von nur 300 Stück erhältlich.

Das Trio beschreibt seine Mucke selbst mit Dark Western Stoner! Aha, aber das trifft es auch irgendwie! Ganz in diesem Sinne präsentiert sich die Band auf dem Promomaterial auch in einem Western-, ich würde fast sagen: Amish-People-Look. Aber so fromm sind die Jungs, die ich bereits beim Broken Music Family Fest in Koblenz live erleben konnte, dann doch nicht und das, obwohl sie aus der Bischofsstadt Trier kommen. Aber mit dem Tier und Trier hatte ich ja bereits erwähnt.

Langsam, mit schweren Riffs, trabt das (Iron ) Horse im Western Blues Stile ein. Long Way Down ist gleich zu Beginn ein starker Song. Bei Tier sollte es aber ab jetzt heißen: Long Way Up… Mit Bad Girl folgt dann eine richtig geile Hymne. Welchem Bad Girl die Jungs da nachtrauern weiß ich nicht, das Girl muss es ihnen auf jeden Fall angetan haben, denn sie ist ihnen einen Song wert. Hang Him Higher?, Nein Hang ’Em Up heißt es nun. Für ein paar Dollar mehr kreiseln Gitarre und Bass schwer und die Shouts des Refrains Hang ’Em Up Higher (also doch) sind einfach nur geil. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Jungs mit diesem Song ihren Gig beim Broken Music Family Fest begonnen haben. Seitdem ist er einer meiner Lieblingssongs der Band! Mit Entropy kommt eine Menge Energie ins Spiel und die Ehrerbietung an die Seventies ist unüberhörbar. Damit haben wir uns schon recht schnell durch die erste Vinylhälfte durchgearbeitet. Von wegen durchgearbeitet. Das macht richtig Freude bisher, was Tier uns an Futter zum Fraß vorgeworfen haben. Der Hunger nach mehr ist noch nicht gestillt.

Einfach nur cool bleiben, oder doch sweet? Also, Keep Sweet eröffnet die zweite Albumhälfte auf Backwood Blues. Keep Sweet ist die Vorab-Singleauskopplung vom Februar 2025, die uns die Wartezeit auf das Album etwas verkürzt hat. Wieder ein geiler Song, so süßlich und trotzdem mit harten Riffs. Das machen die Sweeties von Tier aus Trier halt „in the name of love.“ Da kommt ein Stück Texas Blues Rock Feeling auf. Bärte haben die Jungs ja 😀

Bad Blood fließt zunächst recht langsam durch die Adern, fängt dann allerdings zu pulsieren an. Mit Æther Ride steigen Tier ein wenig auf den Hashtrain (sorry, das ist eine andere Geschichte) bzw. auf den Southern Rock Train auf. Jessica lässt grüßen, aber auch das ist wieder eine andere Geschichte. Das Album Backwood Blues ist halt voller Geschichten. Abschließend gibt es in bester Western Blues Manier noch den Excecution Song mit geilem Chorus. Der Execution Song hat ja noch gefehlt, nachdem man vorhin schon jemanden aufgehängt hat. Natürlich ein weiterer Mördersong von Tier.

Am Samstag, dem 17.05.2025, gibt es die große Backwood Blues Releaseparty im Jugendzentrum Auf Der Höhe in Trier! Weitere Infos zur Releaseparty erhaltet ihr hier!