Alter Bridge: veröffentlichen Single & Lyric Video „This Is War“ vom kommenden Album „Pawns & Kings“

Alter Bridge veröffentlichen vom neuen Album Pawns & Kings mehr Singles vorab als je zuvor. This Is War ist bereits die vierte Single und der bombastische Album-Opener, der die musikalische Reise einleitet, die die Hörer von einem neuen Alter Bridge-Album erwarten können. Mit Myles Kennedy (Gesang/Gitarre), Mark Tremonti (Gitarre/Gesang), Brian Marshall (Bass) und Scott Phillips (Schlagzeug) zeigt sich die Band mit diesem harten, fast aggressiven, Song von ihrer besten Seite und stellt ihre beeindruckende Musikalität unter Beweis, die ihnen über die Jahre eine weltweite Fangemeinde eingebracht hat.

Das eindringliche Gesangsintro klingt wie ein innerer Kampf, bis Myles Kennedy den Refrain heraus schreit: „Kämpfe um dein Leben, kannst du nicht sehen, was auf dich zukommt? Kämpfe um deinen Verstand, das ist Krieg!“. [EN: “Fight for your life, can’t you see what’s coming. Fight for your mind, This is War!”] Das Lyric Video wurde von Wayne Joyner, dem Mann für das Visuelle bei Alter Bridge, erstellt.

Am 14. Oktober veröffentlichen Alter Bridge ihr siebtes Studioalbum Pawns & Kings weltweit über Napalm Records. Nach der Unterbrechung des letzten Albumzyklus durch die weltweite Pandemie kehrt die Band mit dem riffgeladenem This Is War und dem titelgebenden Albumabschluss Pawns & Kings mit einem Album voller intensiver Tracks zurück. Mit Songs wie Dead Among The Living, Holiday und Last Man Standing demonstriert die Band ihr Vermächtnis, das durch ihr charakteristisches Songwriting geprägt ist.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: