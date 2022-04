Halestorm: auf Tour mit Alter Bridge und Mammoth

In wenigen Tagen, am 6. Mai, erscheint das neue Album Back From The Dead von Halestorm – und im Herbst kann man sich auf eine hochkarätig besetzte Tour unter Beteiligung der Band freuen: Gemeinsam mit den US-Kollegen von Alter Bridge und Mammoth kommen Halestorm im November und Dezember auf Europareise und spielen dabei viermal hierzulande. Tickets sind ab diesem Freitag, 29.04., 10 Uhr im VVK erhältlich.

Hier sind die Dates in der Übersicht:

01.11. Hamburg, Sporthalle

11.11. Berlin, Columbiahalle

22.11. München, Zenith

30.11. Köln, Palladium

Das neue Album wird hoch beworben, aber davon wird man sich im November persönlich überzeugen können! Unten gibt es das offizielle Musikvideo zur Single The Steeple vom kommenden Album.

Das neue Album wurde Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Mastodon, Alice In Chains) produziert, Co-Producer ist Scott Stevens (Shinedown, Daughtry, New Years Day). Wie Frontfrau Lzzy Hale zuvor berichtete, entwickelte sich die Arbeit von einem reinen Songwriting-Prozess zu einer Art Überlebensfrage für die Band:

„Wir begannen mit dem Schreiben dieses Albums etwa drei Monate vor COVID. Als wir dann nicht mehr auftreten und touren konnten, geriet ich in eine dunkle Lebensphase und meine Leben geriet in eine Schieflage. Dieses Album erzählt die Geschichte, wie ich mich aus diesem Abgrund herausgearbeitet habe. Es ist eine Reise durch psychische Gesundheit, Ausschweifungen, Überleben, Erlösung, Wiederentdeckung und immer noch den Glauben an die Menschheit.“

Mehr Informationen zum kommenden Album sind hier: