Alter Bridge: kündigen ihr neues Album „Pawns & Kings“ an / Titeltrack veröffentlicht

Seit 2004 sind die gefeierten Rocker von Alter Bridge für ihre einprägsamen Riffs, ansteckenden Gesangsmelodien und Duell-Gitarrenattacken bekannt, die ihnen von Kritikern und Fans gleichermaßen rund um den Globus Anerkennung eingebracht haben. Jetzt meldet sich das Quartett, bestehend aus Myles Kennedy (Gesang/Gitarre), Mark Tremonti (Gitarre/Gesang), Brian Marshall (Bass) und Scott Phillips (Schlagzeug), mit ihrer bisher aggressivsten Auswahl an Songs zurück. Das siebte Album der Band, Pawns & Kings, erscheint am 14. Oktober weltweit über Napalm Records.

Pawns & Kings besteht aus zehn brandneuen, epischen Tracks, die der Band zum einen neue Fans bescheren, und zugleich die treuen Anhänger, die geduldig auf neue Musik der Band gewartet haben, zufriedenstellen werden. Auf Pawns & Kings haben sich Alter Bridge wieder mit ihrem langjährigen Kollegen und Produzenten Michael „Elvis“ Baskette zusammengetan, um die beeindruckende Diskografie um eine Reihe denkwürdiger neuer Stücke zu erweitern.

Von den eröffnenden Riffs von This Is War bis zum titelgebenden Albumabschluss Pawns & Kings kehren Alter Bridge mit einem Album voller intensiver Tracks zurück, die entstanden, nachdem der Zyklus für ihr letztes Album durch die globale Pandemie unterbrochen wurde. Songs wie Dead Among The Living, Silver Tongue und Holiday zeigen das charakteristische Songwriting, für das die Band bekannt ist. Das Album bietet zahlreiche epische Abenteuer, wobei drei Songs jeweils über sechs Minuten lang sind. Das Opus Fable Of The Silent Son ist mit 8:29 Minuten der längste aufgenommene Song im Katalog der Band – ein Merkmal, das bis jetzt von Blackbird gehalten wurde. Mark Tremonti tritt aus seiner Rolle als Backgroundsänger heraus und übernimmt die Führung bei Stay, einer tiefgehenden Ballade, die live mit Sicherheit ein Fan-Favorit sein wird.

Der epische, abschließende Titeltrack Pawns & Kings ist ab sofort weltweit bei allen digitalen Anbietern erhältlich, inklusive Lyric Video.

Schau dir das Lyric-Video zu Pawns & Kings hier an:

Pawns & Kings Tracklist:

1. This Is War

2. Dead Among The Living

3. Silver Tongue

4. Sin After Sin

5. Stay

6. Holiday

7. Fable Of The Silent Son

8. Season Of Promise

9. Last Man Standing

10. Pawns & Kings

Alter Bridges Pawns & Kings kann ab sofort in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– CD Digisleeve

– 1 LP Gatefold Black Vinyl

– 1 LP Gatefold Inkspot Black/Gold Vinyl w/Slipmat and Record Butler(Napalm mail order only, limited to 500 worldwide)

– 1 LP Gatefold Marbled White/Crystal Clear Vinyl (Napalm mail order only, limited to 400 worldwide)

– 1 LP Gatefold Marbled Orange/Black Vinyl (Band Shop only)

– 1 LP Gatefold Marbled White/Black Vinyl (Band Shop only)

– 1 LP Gatefold Crystal Clear Vinyl (Band Shop only, limited to 300 only)

– Deluxe Box Set w/ CD Digisleeve, Pendant, Tote Bag, Guitar Pick tin (Napalm mail order only, limited to 700 worldwide)

– Music Cassette Brown Transparent (Napalm mail order only, limited to 150 worldwide)

– Digital Album

Sichere dir JETZT deine Version von Pawns & Kings:

Alter Bridge werden nach der Veröffentlichung von Pawns & Kings ausgiebig touren. Die Band hat bereits eine Europatournee für November und Dezember angekündigt, die in sechs Wochen 25 Stopps umfassen wird. Die Tour beginnt am 1. November in Deutschland und wird unter anderem in Dänemark, Schweden und Spanien Halt machen, bevor sie am 12. Dezember in der O2 Arena im Vereinigten Königreich zu Ende geht. Die langjährigen Freunde Halestorm und Mammoth WVH werden auf der anstehenden Europatournee als Support dabei sein. Weitere Informationen zu allen Tourdaten und Links zu Tickets gibt es unter: www.alterbridge.com.

Nov 1 – Hamburg, Germany – Sporthalle

Nov 2 – Copenhagen, Denmark – Falconer

Nov 4 – Partille, Sweden – Partille Arena

Nov 5 – Oslo, Norway – Sentrum Scene

Nov 7 – Katowice, Poland – Mck

Nov 9 – Esch-Sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal

Nov 11 – Berlin, Germany – Columbiahalle

Nov 12 – Hlavní Město Praha, Czech Republic – O2 Universum

Nov 14 – Budapest, Hungary – Budapest Arena

Nov 16 – Paris, France – Palais Des Sports

Nov 18 – Madrid, Spain – Vistalegre

Nov 20 – Barcelona, Spain – Razzmataz1

Nov 22 – Munich, Germany – Zenith

Nov 23 – Zürich, Switzerland – Samsung Hall

Nov 25 – Assago, Italy – Mediolanum Forum

Nov 26 – Zagreb, Croatia – Dom Sportova

Nov 28 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

Nov 30 – Köln, Germany – Palladium

Dec 1 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Dec 5 – Nottingham, England – Motorpoint Arena

Dec 6 – Glasgow, Scotland – Ovo Hydro Arena

Dec 8 – Dublin, Ireland – 3 Arena

Dec 9 – Manchester, England – Ao Arena

Dec 11 – Birmingham, England – Resorts World Arena

Dec 12 – London, England – O2 Arena

Alter Bridge haben sich kontinuierlich an die weltweite Spitze des Hard Rocks gespielt. Mit mehr als einer Milliarde Streams, Millionen verkaufter Einheiten, überschwänglicher Kritik, Titelseiten im Classic Rock Magazine und Guitar World sowie legendären Auftritten in der Royal Albert Hall, der O2 Arena und dem Download Festival haben sie alle Erwartungen und Maßstäbe übertroffen. Auf dieser Reise schaffte es die Debüt-LP One Day Remains 2004 in die Top 5 der Billboard Top 200 und wurde mit Gold ausgezeichnet. Im Jahr 2007 wurde der Titelsong des Albums Blackbird vom Guitarist Magazine zum Greatest Guitar Solo of All Time gekürt, während sich unzählige Fans den Text und das Logo auf ihren Körpern verewigten. Das Album wurde vor kurzem auch im Vereinigten Königreich mit Gold ausgezeichnet. Das 2013 erschienene Werk Fortress erhielt von KERRANG! und Total Guitar „5 von 5 Sternen“ sowie von Eddie Trunk das Prädikat „ein Top-10-Album der letzten 10 Jahre“. Mit The Last Hero von 2016 kehrten sie in die Top 10 der Top 200 zurück. Walk The Sky konnte diesen Schwung beibehalten und hinterließ weltweit Eindruck, als es Platz 1 der US Billboard Top Albums, Top 200 Alternative Albums, Top 200 Hard Rock Albums und Top 200 Rock Albums Charts erreichte, sowie Platz 1 der kanadischen Top Hard Music Albums Charts. Das Album erreichte auch Platz 1 der Schweizer Albumcharts, landete in den Top 5 der Charts in Kanada, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schottland und der Schweiz und beendete das Jahr auf Loudwire’s „The 50 Best Rock Albums of 2019.“ All das haben diese Musiker mit einer Hingabe an das Songwriting und die Darbietung unvergleichbarer Shows erreicht (und sie haben beides mit schon fast alarmierender Beständigkeit geliefert). Dennoch erreicht das einflussreiche Quartett auf Pawns & Kings (Napalm Records) von 2022 eine neue Ebene. Es ist der Höhepunkt von fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Arbeit, getränkt mit Blut, Schweiß, Tränen und dem sicheren Willen, niemals aufzugeben. Es repräsentiert sowohl die Hingabe der Bandmitglieder zueinander als auch ihre kollektive Hingabe an eine treue Fangemeinde.

Alter Bridge online:

