In Extremo: „Kompass Zur Sonne“-Tour startet in zwei Wochen

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert faszinieren In Extremo mit ihrer mitreißenden Energie, die in Vollendung aus ihrer ureigenen Mischung entsteht: Zwischen historischen Einflüssen und dem gewaltigen Sound ihrer Metal-Gitarren, zwischen mittelalterlichen Instrumenten, folkloristisch-archaischen wie auch modernen Rhythmen, Mitsing-Hymnen in deutscher und mundartlicher Sprache, zwischen reinstem Vollgas und Gänsehaut-Melodien entsteht so viel mehr als Musik. Es ist eine Atmosphäre, ein Gefühl, eine Verbindung, die sie so einzigartig wie erfolgreich macht und mit den Fans live gelebt werden will.

Das Jahr 2020 sollte für In Extremo eigentlich ein ganz Besonderes werden: die Band wollte nicht nur ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, sondern hatte auch ihr neues Album Kompass Zur Sonne im Gepäck, welches auch direkt Platz 1 der Charts erreichte. Doch wie so viele andere Künstler mussten auch In Extremo eine pandemiebedingte Zwangspause einlegen.

Zwei Jahre später holen sie nun endlich das große Spektakel nach und feiern gemeinsam mit ihren Fans ab April auf der Kompass Zur Sonne-Tour.

Hier noch mal die aktuellen Daten mit allen Supports: