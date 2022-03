In Extremo: kündigen Supports ihrer „Kompass zur Sonne“ Tour an

Das Jahr 2020 sollte für In Extremo eigentlich ein ganz Besonderes werden: die Band wollte nicht nur ihr 25-Jähriges Jubiläum feiern, sondern hatte auch ihr neues Album Kompass Zur Sonne im Gepäck, welches auch direkt Platz 1 der Charts erreichte. Doch wie so viele andere Künstler mussten auch In Extremo eine pandemiebedingte Zwangspause einlegen.

Zwei Jahre später holen sie nun endlich das große Spektakel nach und feiern gemeinsam mit ihren Fans ab April auf der Kompass zur Sonne – Tour und kündigen heute die Support Acts für die geplante Tour an:

„Wir sind guter Dinge und voller Hoffnung, dass unsere Kompass zur Sonne Tour dieses Jahr nun endlich stattfinden kann. Dass wir wieder gemeinsam schwitzend in den Konzerthallen anstoßen können, um trocken geschriene Kehlen zu kühlen. Dass wir unserer gemeinsamen Liebe für die Musik wieder den Ausdruck verleihen können, den sie verdient. Und mit großer Freude verkünden wir euch unsere Support Bands für die anstehenden Livedates. Begleiten werden uns Russkaja und Osaka Rising.

Russkaja, unsere Freunde aus Wien, kennt ihr vielleicht schon von unserem gemeinsamen Song Gogiya oder diversen Festivalauftritten. Euch erwartet eine irre Mischung aus Ska, Rock und Polkabeats, die garantiert jedes Bein zum Tanzen bringen wird! Hört einfach mal in Songs wie Energia, Barada oder Druschba hinein. Wir freuen uns auf jede Menge Spaß, gute Laune und natürlich auch den einen oder anderen gemeinsamen Vodka.



Osaka Rising stammen aus Thüringen, der alten Heimat von Micha Rhein, der sich schon sehr auf die gemeinsamen Konzerte freut. „Osaka Rising machen musikalisch mal etwas ganz anderes und die Fans werden echt überrascht sein. Was die beiden mit der Hammond Orgel und dem Schlagzeug machen ist nicht von dieser Welt!“ äußert sich Micha ganz euphorisch.



Russkaja werden uns in Wiesbaden, Köln, Bremen, Hannover, München, Leipzig, Bielefeld begleiten. Osaka Rising begleiten uns in Wien, Dresden, Berlin, Erfurt und ebenfalls München.“

In Extremo – Kompass zur Sonne-Tour 2022

22.04.2022 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof mit Russkaja

23.04.2022 Köln Palladium mit Russkaja

06.05.2022 Bremen Pier 2 mit Russkaja

07.05.2022 Hannover Swiss Life Hall mit Russkaja

13.05.2022 München Zenith mit Russkaja und Osaka Rising

14.05.2022 A-Wien Gasometer mit Osaka Rising

18.05.2022 Hamburg Sporthalle (verlegt) – Supptort tba

19.05.2022 Dresden Alter Schlachthof mit Osaka Rising

20.05.2022 Erfurt Thüringenhalle mit Osaka Rising

25.05.2022 Leipzig Haus Auensee mit Russkaja

27.05.2022 Bielefeld Lokschuppen mit Russkaja

28.05.2022 Berlin Columbiahalle mit Osaka Rising

Carpe Noctem – Burgentour 2022:

24.06.2022 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein

29.07.2022 Ebern – Schloss Eyrichshof

30.07.2022 Oranienburg – Schloss

02.09.2022 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach

03.09.2022 Creuzburg – Burg Creuzburg

09.09.2022 Magdeburg – Festung Mark

10.09.2022 Trebsen/Mulde – Schloss Trebsen

23.09.2022 Hanau – Amphitheater

25 Wahre Jahre – Carpe Noctem – Burgentour

18.06.2022 Leinefelde-Worbis Burg Scharfenstein

08.07.2022 CH – Augst Augusta Raurica

23.07.2022 Esslingen Burg Esslingen ausverkauft

24.09.2022 Satzvey Burg Satzvey ausverkauft

Festivalauftritte:

16.06.22 B-Desselt Graspop Festival

06.07.22 Ballenstedt Rock Harz Festival

25.06.22 F-Clisson Hellfest

05.08.22 Wacken W.O.A. Open-Air

27.08.22 Rügen Freilichtbühne Open-Air

