Buchtitel: Marco Pogo – Geschichtn

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 136 Seiten

Genre: Musik, Geschichte, Autobiografie

Release: 25.10.2021

Autor: Marco Pogo

Link: https://seifertverlag.at/

Verlag: Seifert Verlag

Buchform: Hardcover

ISBN-Nummer: 978-3-904123-49-5

Seit Oktober steht das Buch des Turbobier Sängers und Gitarristen Marco Pogo in ausgewählten Buchhandlungen. Geschichtn lautet der Titel des vielseitigen Musikers, der zweifelsohne trotz seines noch zarten Alters von 35 Jahren viel erzählen kann. Veröffentlicht wurde die Hardcover-Ausgabe mit 136 Seiten über den Seifert Verlag. Marco Pogo hat für seine musikalische Karriere seinen Arztkittel an den Nagel gehängt. Mit Turbobier feierte der Künstler diverse Charterfolge, Das Neue Festament ging sogar hoch bis auf Platz 1. Bei uns in Deutschland hat seine Formation zwar auch schon einen guten Namen, jedoch nicht die Relevanz in der Punk Rock Szene wie in seiner Heimat Österreich.

Doch was kann ein junger Musiker mit Arzttitel noch so alles auf die Beine stellen, dass man damit ganze 136 Seiten mit Leben erfüllen könnte? Neben seinen bereits genannten Aktivitäten agiert er als Politiker und Bierbrauer. Sein Braugut ist dabei über die Landesgrenzen hinweg bekannt und wird mittlerweile weltweit vertrieben. Die Reise seines Buches führt den Leser in den Fernen Osten. Neben der Chinatour stehen Konflikte mit der Mafia aus der Mongolei in seiner persönlichen Akte. Auftritte im Gefängnis, eine rasante Bustour durch Kambodscha, die sein Leben prägte und ein losgetretener Shitstorm gegen seinen Kanzler gehören ebenfalls zu seinem noch kurzen Leben, welches sicher in der Zukunft auch noch ein zweites Buch füllen kann. Viel mehr sollte man an dieser Stelle nicht verraten, schließlich sollt ihr bei Happy Cookies und viel Gerstensaft die Geschichtn selber hautnah miterleben.