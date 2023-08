The Champion Shot – 1st Shot

Irgendwo im Nirgendwo sind wir auf einem privaten Festival über diese junge Band gestolpert. Der Auftritt war gut, nicht der große Abriss, aber solider, netter Rock. Hinterher beim Aftershow-Plausch mit den Jungs von The Champion Shot haben wir diese CD zugesteckt bekommen und nach dem ersten Hören bin ich der Meinung, dass sie absolut einen ShortShot verdient. Natürlich hat eine Band mit nicht mal 300 Followern auf Facebook hier noch kein megaausgefeiltes Album auf den Markt gebracht, aber es ist gut hörbar. Ich bin fast überrumpelt, da es den Liveauftritt echt übertrumpft. Beginnend mit Direction fühle ich mich an 80er-Pop-Rock erinnert. Bleibt aber nicht so, denn Zeit ist zum einen ein deutsches Stück und außerdem viel düsterer und schneller. Blood In Blood Out ist noch eine Nummer härter und gefällt mir richtig gut. Als ich mir das Video ansehe, bin ich überrascht, denn dort kommt der Song gar nicht so stark rüber wie allein über die Lautsprecher. Dann kommt Lucky Lola: Was für ein geiler Song!!! Das ist Rock’n’Roll, das macht Spaß! Definitiv mal reinhören! No Regrets ist ruhiger, irgendwas stellt in meinem Hirn eine Verbindung zu Soundgarden her, aber ich kann es gar nicht richtig greifen. Mit Zu kommt der zweite deutsche Song, der deutlich punkiger wirkt. Fire And Ice holt mich fast so ab wie Lucky Lola. Gut gemachter Rock. Die Qualität der Musiker und die Abwechslung, die dieses Album mit sich bringt, sind immer wieder beeindruckend. Aufgrund der Bandbreite, die hier vorgestellt wird, bekommt man einen kleinen Eindruck, was alles möglich ist. Far Away startet mit Vollgas und gefällt mir direkt mit den ersten Takten und auch das deutsche Tabu ist deutlich härter und schneller und steht den Jungs gut zu Gesicht. Virco ist dann schon der letzte Song und irgendwie ist das Album nach hinten raus immer stärker geworden. Ich würde mir echt wünschen, dass da noch einiges kommt. Das Handwerk verstehen sie und ich werde sie definitiv im Auge behalten. Sicher hätte man es noch mehr ausfeilen können, aber vielleicht sind sie beim nächsten Album da schon auf einem höheren Level. Hört unbedingt mal rein, mit besonderem Augenmerk auf die letzten Songs!

HIER! geht es für weitere Informationen The Champion Shot – 1st Shot in unserem Time For Metal Release-Kalender.