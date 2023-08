Blind Channel: veröffentlichen neue Single „Deadzone“

Die finnischen Nu-Metal-Stars Blind Channel haben ihre neueste Single Deadzone zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht. Der neueste Track der Band setzt ihre „Violent Pop“-Ambitionen weiter um – mit eingängigen Hooks, einem hymnischen Refrain und der Verschmelzung von Metal-Instrumenten mit elektronischen/DJ-Effekten. Der neue Song ist unbestreitbar modern und ansteckend, während er sich gleichzeitig in der harten, respektlosen Sensibilität der Heavy-Musik vergangener Jahrzehnte verankert. Die Geschichte hinter dem wilden, adrenalingeladenen Musikvideo führt zurück zu den Anfängen der Band.

Blind Channel äußern sich zu der Single wie folgt:

„Deadzone ist einer unserer Lieblingssongs, den wir je geschrieben haben. Es ist ein Song über den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Du musst dich entscheiden, ob du aufgibst oder weitermachst. Deadzone ist der Moment der absoluten Ungewissheit. Da waren wir auch schon. Vielleicht warst du auch schon dort.“

Zu der musikalischen Chemie des Songs fügt die Band hinzu:

„Wir haben den Song in Los Angeles mit der Rock-Writer-Legende Johnny Andrews geschrieben, der schon Hits für Three Days Grace und Apocalyptica geschrieben hat. Während dieser Sessions ist es uns gelungen, unsere musikalische DNA aus der Rockmusik der frühen 2000er Jahre mit allem zu kombinieren, was wir an der heutigen Mainstream-Musik lieben. Das Musikvideo wurde von der wahren Geschichte über die Gründung von Blind Channel vor zehn Jahren inspiriert.“

Deadzone wurde von Johnny Andrews mitgeschrieben, der unter anderem für Three Days Grace und Apocalyptica arbeitet, von dem Grammy-nominierten Tontechniker Zakk Cervini (Blink-182, Machine Gun Kelly, Yungblud) gemischt und von der Band produziert. Das Musikvideo zu Deadzone feierte am Freitag, den 25. August um 18:00 Uhr MESZ Premiere.

Deadzone hier anschauen:

Streamt Deadzone hier:

https://blindchannelfi.lnk.to/DEADZONE

Bio

„Rohkea rokan syö“, oder um dieses finnische Sprichwort frei zu übersetzen: „Das Glück begünstigt die Mutigen“. Wahrlich, niemand war mutiger als Blind Channel . Sie konzentrieren sich voll und ganz auf ihre Mission, ihren ansteckend wilden Nu-Metal über die sprachlichen Beschränkungen Finnlands hinaus zu bringen, und dieser Mut ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen.

Als sich die Sänger Niko und Joel Hokka, Schlagzeuger Tommi Lalli, Gitarrist Joonas Porko und Bassist Olli Matela sowie der später hinzugekommene Keyboarder Alex Mattson 2013 in der nordfinnischen Stadt Oulu gründeten, wussten sie, dass es nur darum ging, groß rauszukommen oder nach Hause zu gehen. Als man sie aufforderte, in ihrer Muttersprache zu singen, lehnten sie ab. Das war einfach nie eine Option. Die Türen, die sich schlossen, brachten sie nur dazu, eine Axt in die Hand zu nehmen und durchzubrechen (im Stil von The Shining), um sich richtig bekannt zu machen. Und genau das taten sie, als sie ihren Weg auf die größte Bühne Europas fanden: Eurovision. Blind Channel haben den Kontinent mit dem feurigen Nu-Metal-Song Dark Side erobert und verzaubert.

Aber seid gewarnt: Der Eurovision Song Contest ist nicht der Kern der Geschichte von Blind Channel. Die sechsköpfige Band hat sich ihren Weg in den weltweiten Mainstream erkämpft und dabei immer ihre Einflüsse berücksichtigt, von Nu-Metal-Ikonoklasten bis hin zu Pop- und Hip-Hop-Giganten – all das ist Teil der DNA von Blind Channel. Das ist der Schlüssel zu ihrer Anziehungskraft, sie sind nur daran interessiert, sich selbst treu zu bleiben, während sie fleißig nach den Schlüsseln suchen, um die Türen des Erfolgs aufzuschließen.

„In Finnland haben wir den meistgestreamten Song. Wir spielen riesige Festival-Shows, riesige Headline-Shows vor Tausenden von Leuten. Alle großen Labels sagen: ‚Ihr habt es geschafft, ich habe mich geirrt‘ und wir sagen: ‚Ja, hier sind wir!‘ Aber was passiert als nächstes?“ sagt Joel, und das Feuer brennt in seinen Augen. „Wir müssen es den Leuten in Deutschland, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, jedem europäischen Land zeigen. Es gibt sicher noch eine Menge zu tun, aber wir werden diese süße Rache genießen. Es ist noch nicht genug!“

Blind Channel haben in ihrem Heimatland ihr Äquivalent zur Beatlemania gefunden und sind der nächste große Exportschlager, denn seit ihrem Erfolg tauchen immer mehr Bands in Finnland auf. Ihr Hunger ist immer noch ungebremst, und wenn es heißt „go big or go home“, dann ist es immer größer.

Blind Channel – Line-Up:

Joel Hokka – Gesang

Niko Vilhelm Moilanen – Gesang

Joonas Porko – Gitarre

Olli Matela – Bass

Tommi Lalli – Schlagzeug

Aleksi Kaunisvesi – DJ, Schlagzeug

Blind Channel – online:

https://www.facebook.com/BlindChannelBand

https://www.instagram.com/blindchannel/?hl=de

https://www.blindchannelofficial.com/