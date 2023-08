Heart Of A Coward: veröffentlichen neue Single „Surrender To Failure“ vom kommenden Album „This Place Only Brings Death“

Die britischen Schwergewichte Heart Of A Coward haben mit dem Vorbestellungen für ihr brandneues Album This Place Only Brings Death begonnen, das am 22. September über Arising Empire erscheinen wird!

Am 24. August präsentierten Heart of A Coward ihre brandneue Single Surrender To Failure, die sich mit Themen wie Verzweiflung, innerem Kampf und Selbstzweifeln auseinandersetzt. Die neue Single ist eine tiefgründige Darstellung von Angst und Verzweiflung, die die inneren Kämpfe vieler Menschen widerspiegelt, die sowohl durch äußere Situationen als auch durch ihre eigenen inneren Überzeugungen und Ängste beeinflusst werden.

Heart Of A Cowards neuestes Album nimmt eine mutige, zugängliche Wendung, indem es stark auf Metalcore-Einflüsse zurückgreift, im Gegensatz zu ihren früheren Neigungen zum Progressiven. Dieser Wechsel schafft eine einladende Atmosphäre für die Hörer und überbrückt die Kluft zwischen Band und Publikum. Das Album reicht von sanften, weichen Melodien bis hin zu knallharten Tracks, von denen jeder mit auffälligen Details versehen ist, die ihm mehr Tiefe und Komplexität verleihen. Im Kern geht es auf dem Album um das unvermeidliche Thema, dass alles zu einem Ende kommt, eine ernüchternde Realität, die durch ihre meisterhafte Musik erforscht wird. Diese einzigartige Mischung aus Zugänglichkeit und thematischer Intensität stellt eine neue Interpretation des typischen Stils der Band dar und markiert einen entscheidenden Meilenstein in ihrer musikalischen Entwicklung.

Seht euch hier das Video zu Surrender To Failure an:

Hier könnt ihr This Place Only Brings Death vorbestellen / vormerken: https://arisingempire.com/hoac

