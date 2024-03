Half Me: veröffentlichen neue Single „Nothing Left To Lose But The Chains“

Die Hamburger Half Me spielen zeitgenössischen Metalcore/Nu Metal und haben 2023 ihr Debütalbum Soma veröffentlicht. Damit haben sie unter anderem das Summer Breeze gerockt.

Mit den Singles Concrete Ceiling und zuletzt Quitter Talk gab es rasch neues Material, jetzt haben die Jungs mit Nothing Left To Lose But The Chains nachgeliefert. Unerbittliche Härte trifft dabei auf einen Schrei der Verzweiflung.

Nothing Left To Lose But The Chains erscheint via Arising Empire. Stream und Download-Optionen findet ihr hier.

Half Me auf Tour mit Resolve:

03.05.24 Köln @ Gebäude 9

12.05.24 Hamburg @ Bahnhof Pauli

14.05.24 Berlin @ Hole44

15.05.24 Dresden @ Blauer Salon

16.05.24 Wien @ Viper Room

18.05.24 München @ Feierwerk

21.05.24 Nürnberg @ Hirsch

22.05.24 Frankfurt @ Das Bett

23.05.24 Vechta @ Gulfhaus

24.05.24 Stuttgart @ Im Wizemann

26.05.24 Trier @ Mergener Hof