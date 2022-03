Famyne: haben zweite Single „Once More“aus kommenden Album „The Ground Below“ veröffentlicht

„Once More handelt von den alltäglichen Prüfungen eines Menschen und den Mitteln, die er findet, um ihnen zu entkommen. Es ist eine Art „Covid-Melodie“, die ursprünglich aus einer einfachen Melodie entstand, die über ein Riff gespielt wurde, was zu einem Freestyle-Jam führte, bei dem fast der gesamte Song spontan entstand. Es sprudelte einfach aus uns heraus. In den Monaten danach musste er dann aus der Ferne fertiggestellt werden, da ganz England zum ersten Mal abgeriegelt wurde! Der Song ist für uns stilistisch ein Novum, aber wir haben den Entstehungsprozess sehr genossen“, kommentiert die Band.

Hört euch Once More gerne hier an: https://orcd.co/mx8k5ey

Mehr Informationen zu Famyne und dem neuen Album The Ground Below findet ihr hier:

Famyne – online:

https://www.facebook.com/famyneuk

https://www.instagram.com/famyneuk/