Into The Grave: Bekanntgabe aktuell bestätigter Bands für 2023

In den letzten Tagen haben viele große Festivals Bands angekündigt, also wollen wir euch auch nicht länger auf neue Namen warten lassen. Auf dem Into The Grave muss man sich keinen Stress mit der Auswahl machen oder zu einer kilometerweit entfernten Bühne rennen, mit anderen Worten: keine unpersönliche Großveranstaltung, sondern ein gemütliches Festival im kleinen Rahmen! Wir werden zwei Bühnen mit super coolen Bands haben und gemeinsam eine tolle Party auf der Oldehove machen. Sagt uns, was ist mehr Metal als ein Metal-Festival auf einem ehemaligen Friedhof?

Mit großer Begeisterung können wir die folgenden Namen bekannt geben;

– Thrash Metal-Legenden Testament

– Ukrainische Progressive-Metalcore Perle Jinjer

– Groove-Meister Clutch

– Weltraum-Rockgötter Monster Magnet

– Death Metal-Supergrpoup Bloodbath

– Schwedens bester progressiver Export Evergrey

– Metalcore-Techniker Born Of Osiris

– Indischer Folk-Metal von Bloodywood

– Der ehemalige Gloryhammer-Sänger Angus McSix

– Heftiger spanischer Thrash Metal von Angelus Apatrida

– Melodischer Death Metal von Omnium Gatherum

– Perfekt gewürzter klassischer Rock von The Vintage Caravan

– Veredelter schwarzer Metal-Diamant Vreid

– Derbe Death Metal-Mosher Jungle Rot

– Schwere Rhythmen und düstere Doom-Riffs von Famyne

– Bösartige Thrasher Xenos

Ticket- und Veranstaltungsinformationen:

Datum: 9., 10. und 11. Juni 2023

Standort: Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden

Wochenende: 99 Euro

Freitag: 49 Euro

Samstag: 59 Euro

Sonntag: 49 Euro

Freitag/Samstag: 79 Euro

Samstag/Sonntag: 79 Euro

Tickets: https://www.intothegrave.nl/tickets

Mehr Infos:

https://www.intothegrave.nl